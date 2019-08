Paolo Sartori a comentat suspiciunile potrivit cărora Alexandra Măceșanu ar fi victima unei reţele de trafic de persoane. „Am citit şi pentru că de obicei citesc agenţii de presă române, vin şi în România şi ziarele italiene au scris despre ce s-a întâmplat acolo. (…) Eu m-am interesat un pic şi referitor la acest caz mi-au zis colegii că nu sunt informaţii despre asta. Am auzit că domnul care a fost arestat a trăit în Italia. Dar în baza noastră de date, nu avem evidenţe despre ce a făcut în Italia şi, din ce ştim noi, nu are legătură cu grupuri organizate care se ocupă de trafic de persoane în Italia, a spus Sartori, la Digi 24.

Întrebat dacă are cunoştinţă despre oameni politici sau din poliţie care să fie impicate în aceste reţele, Sartori a făcut dezvăluiri complete. „Dacă vorbim despre cazul specific, nu am evidenţele concrete. Dar normal că corupţie există peste tot în lume. Şi în Italia, şi în România şi peste tot. Important e ca sistemul să fie sănătos. Adică când sistemul de poliţie, sistemul de parchet intervine, dacă află câ anumite persoane care fac parte din sistem sunt implicate cu fapte de corupţie, important e ca structura să intervină direct. Ştiu că şi în România aşa se întâmplă”, a mai precizat chestorul Paolo Sartori.

Autorităţile ar trebui să ancheteze mai bine anturajul în care s-a învârtit în ultimii ani suspectul şi să se vadă clar dacă acesta a fost implicat în grupări infracţionale sau a acţionat pe cont propriu. „În primul rând, trebuie văzut ce legături are persoana suspectată, ce viaţă a avut până atunci, pe cine a frecventat, în ce mediu a umblat în ultimii ani. Un traficant de fiinţe umane nu are interes să omoare persoana pe care trebuie să o traficheze sau pe care trebuie să o vândă. De obicei, traficanţii de fiinţe umane nu fac actele de violenţă fizică, de viol, împotriva victimelor. Ei se ocupă doar de profit. Eu din ce am citit, ce am aflat, este o persoană cu foarte mari probleme psihice”, a mai spus Sartori.

Cât despre oprirea investigaţiilor la casa suspectului, Sartori este de părere că acestea trebuie continuate până se obţin toate probele necesare. „Nu e normal, nu ar trebui să faci aşa şi ar trebui să facă în cotninuare investigaţii să afli ce s-a întâmplat într-adevăr. (…) Dacă aşa s-a întâmplat, nu e normal. Nu ar trebui să fie aşa”, mai spune fostul șef Interpol.

