Inteligența Artificială (AI) ar putea revoluționa administrația publică și domeniul educației din România

Primul panel din cadrul Google’s GovEd Policy Forum în care s-a discutat despre implementarea AI în administrația publică. Sursa foto: arhivă personală.

În cadrul Google’s GovEd Policy Forum: AI and Opportunities for Public Administration and Education in Romania, s-a discutat despre plus valoarea pe care o poate aduce Inteligența artificială (AI) în administrația publică și în domeniul educației din România. Evenimentul a reunit experți din domeniu și factori de decizie politică pentru a discuta despre implementarea AI în aceste două sectoare.