Procrastinare vs. Productivitate. Tehnici simple pentru a-ți crește motivația

Procrastinarea și productivitatea, două forțe opuse, aflate în competiție constantă, ne însoțesc în activitățile zilnice și ne fac ca la sfârșitul zilei să ne evaluăm: ,,Cum am fost azi? Am eficientizat la maxim timpul și am fost productiv? Sau, am fost mai degrabă delăsător și am fugit de sarcini, iar acum simt presiunea că trebuie să mă apuc neapărat de ele?”