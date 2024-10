Corespondentul CNN din Turcia a raportat că trei teroriști au fost implicați în atac, dintre care unul s-a detonat, provocând panică și haos în zonă.

Conform informațiilor preliminare, doi dintre teroriști au reușit să pătrundă în interiorul sediului TUSAS, iar autoritățile sunt în alertă maximă, având în vedere posibilitatea ca aceștia să fi luat ostatici.

Atac terorist în Turcia. O explozie de proporții a zguduit, miercuri, sediul Turkish Aerospace Industries (TAI), aflat la aproximativ 40 de kilometri de capitala Turciei, Ankara.

În urma atacului, autoritățile au confirmat existența unor victime, atât morți cât și răniți. Ministrul de Interne turc, Ali Yerlikaya, a descris incidentul ca fiind un „atac terorist”.

Yerlikaya a transmis prin intermediul platformei X că explozia a avut loc în fața sediului TAI și că, din nefericire, există „morți și răniți”.

Presa locală a raportat inițial o deflagrație puternică, urmată de schimburi de focuri, amplificând tensiunea din jurul evenimentului.

Primele imagini difuzate de televiziunea NTV au surprins un imens nor de fum ridicându-se în fața intrării principale a cartierului general al companiei aerospatiale. Explozia s-a produs în jurul orei 16:00, ora locală (1300 GMT), provocând panică și alertând autoritățile locale.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare despre numărul exact al victimelor sau despre identitatea celor responsabili pentru acest atac. Cu toate acestea, incidentul pune accentul pe tensiunile actuale din regiune și pe riscul ridicat de atacuri teroriste în Turcia, țară care se confruntă frecvent cu amenințări la adresa securității naționale.

Explosion reported in front of the Turkish Aerospace industries facility (Military) in Ankara, Turkey.

First reports indicate that it was a suicide bombing pic.twitter.com/WpjTRoiPe6

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) October 23, 2024