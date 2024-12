Un incident grav, considerat de martori și presă un posibil atac terorist, a avut loc vineri seara la Târgul de Crăciun din Magdeburg, Germania. Evenimentele au evoluat rapid, iar bilanțul rămâne provizoriu, autoritățile continuând investigațiile.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.

Cel puțin 11 oameni au murit în urma atacului, scriu publicațiile germane Bild și MDR. Iar potrivit Welt, vinovatul ar fi un bărbat din Arabia Saudită care a închiriat mașina cu puțin timp înainte de comiterea atentatului.

