O tragedie a avut loc la un târg de Crăciun în Oudenaarde, în Flandra de Est, în seara zilei de joi.

Bradul, înalt de douăzeci de metri, din Piața centrală, a fost răsturnat de vântul extrem de puternic. Acesta a căzut într-o zonă unde se aflau trei persoane. Din nefericire, o femeie în vârstă de 63 de ani a pierit în urma incidentului. Ca măsură de precauție, târgul de Crăciun a fost închis imediat, iar perspectiva redeschiderii sale în această perioadă festivă rămâne incertă.

Echipele de intervenție au oferit rapid primul ajutor, încercând să o resusciteze pe femeia afectată de prăbușirea bradului de Crăciun.

Din păcate, eforturile lor nu au fost suficiente, iar femeia a decedat ulterior la spital din cauza gravității rănilor suferite în incident.

Celelalte două victime, tot femei, au suferit răni ușoare și primesc tratament medical pentru recuperare. Tragedia a generat o reacție de șoc și tristețe în comunitatea locală. Autoritățile continuă să investigheze circumstanțele precise ale evenimentului pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat.

Prăbușirea bradului de Crăciun a avut loc în imediata apropiere a pieței de Crăciun, într-o zonă dedicată mai ales copiilor. În momentul incidentului, în jurul zonei afectate se aflau zeci de vizitatori, contribuind la o situație de mare îngrijorare.

Această tragedie aduce în prim-plan necesitatea analizării și consolidării măsurilor de siguranță în astfel de evenimente publice, pentru a evita astfel de incidente nefericite în viitor.

„ Bradul de Crăciun s-a prăbușit și am văzut oameni speriați fugind. Câțiva au fost prinși sub copac”, au povestit martorii.

Se pare că un martor a observat că arborele se mișca, și a alertat serviciul responsabil. Acest lucru s-a petrecut cu 10 minute înainte ca arborele să cadă.

„Cu zece minute înainte de a cădea copacul, am sunat la departamentul de inginerie al orașului și am raportat că am văzut copacul mișcându-se. (…)

Apoi copacul a coborât. Am văzut că trei persoane zăceau sub copac. Am ridicat copacul cu vreo douăzeci de persoane și două persoane au fost scoase de sub copac. A treia a fost scoasă de sub copac de către serviciile de urgență“, a mai spus martorul.