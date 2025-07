În plus, Florin Manole spune că majorarea de salarii pentru angajații care lucrează în proiecte finanțate din fonduri europene va fi redusă de la un maxim de 50% la un maxim de 35%, iar această creștere salarială se va acorda doar pe perioada contractată în proiect, nu și pentru eventuale prelungiri, pentru a încuraja respectarea termenelor.

Indemnizația de hrană va avea un plafon de până la șase mii de lei lunar și un cuantum fix de 347 de lei. Suspendarea ocupării posturilor prin concurs va fi prelungită până la sfârșitul anului 2026 pentru a limita creșterea numărului de angajați din sectorul bugetar și a cheltuielilor aferente.

De asemenea, pensiile speciale de serviciu și valoarea punctului de referință nu vor fi actualizate cu rata inflației până la sfârșitul anului 2026. În privința contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, aproximativ 2.911.000 de pensionari nu vor plăti niciun leu în plus.

Cei cu pensii puțin peste acest prag, de exemplu 3.100 de lei, vor plăti o contribuție suplimentară de aproximativ 10 lei, în timp ce pensionarii cu pensii de 15.000 de lei vor suporta o contribuție mult mai mare, de circa 1.200 de lei.

„A doua temă principală este referitoare la CASS pentru pensiile de mai mari de 3.000 de lei. Aici explicaţia pe scurt are în vedere faptul că 2.911.000 de pensionari nu vor avea de plătit niciun leu în plus cu ocazia acestei modificări legislative şi poate explicat un pic foarte pe scurt un pensionar care o să aibă care are o pensie de 3.100 de lei o să aibă o sarcină în plus de 10 lei şi la o altă extremă un pensionar care are o pensie în plată de 15.000 de lei va avea 1.200 de lei de plătit la CASS adică e foarte important de spus că aceşti 3.000 de lei sub 3.000 de lei pentru ei nu se aplică acest CASS”, a mai spus Manole