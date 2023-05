În timp ce confortul plăților digitale nu poate fi contestat, iar ratele mari ale dobânzilor accelerează tranziția către plățile digitale la nivel global, majoritatea americanilor nu este de acord cu trecerea la o societate fără numerar. O realitate care determină unele companii să se întrebe dacă e prea devreme pentru a lua în considerare plata fără numerar, arată o analiză publicată de Tech.co.

Ce înseamnă „societate fără numerar”

O „societate fără numerar„ este una în care numerarul și orice formă de monedă fizică nu sunt folosite pentru tranzacții financiare. În schimb, plățile se fac prin metode de plată digitale, cum ar fi carduri de debit, carduri de credit, portofele mobile și aplicații de plată mobilă.

Când va deveni societatea una fără numerar

Deși este imposibil de anticipat cu exactitate când va trece America și lumea, în general, la o societate complet fără numerar, un sondaj Gallup arată că 64% dintre americani cred că toate plățile vor deveni, la un moment dat, electronice, în timpul vieții, procentul urcând la 70% în cazul celor cu vârsta de sub 50 de ani. „Astăzi poți conduce toate aspectele vieții fără să cheltuiești o singură bancnotă”, spune Mario Almonte, expert la Almonte PR

Popularitatea plăților cu bani cash este în scădere de ceva timp, dar metoda a avut un impact uriaș mai ales în primul an al pandemiei, când tranzacțiile pe bază cu numerar au scăzut cu 7%, până la 19%. Tendința către moneda digitală s-a accelerat de atunci, numărul plăților prin card și telefon crescând de la an la an. Eliminarea treptată a numerarului nu are loc doar în SUA.

Deși nu există țări complet fără numerar, acesta este utilizat în mai puțin de 15% din tranzacțiile din Suedia, valoarea numerarului reprezentând acum doar 1% din PIB-ul țării. Rate similare au fost înregistrate în alte țări scandinave, în timp ce Hong Kong estimează că numerarul va reprezenta doar 1,6% din tranzacțiile la punctul de vânzare (POS) până în 2024.

În ciuda acestei schimbări globale, care pare de neoprit, SUA nu va face tranziția oficială spre o societate fără numerar prea curând. Guvernul nu are de gând să facă banii de hârtie fără valoare și nici majoritatea americanilor nu este pregătită să lasa ca acești bani să devină amintire. 56% dintre respondenții sondajului Gallup au dezvăluit că se simt bine să aibă bani la ei în orice moment când ies din casă.

Beneficiile unei societăți fără numerar

Deloc surprinzător, unul dintre cele mai bune motive pentru care companiile decid să renunțe la numerar pare a fi comoditatea. În comparație cu cele șase până la șapte secunde necesare procesării unei plăți cash, e nevoie de doar una sau două secunde pentru ca plățile contactless să fie efectuate.

Sistemele digitale ajută și la eficientizarea practicilor, eliminând nevoia de rulări bancare și accesorii suplimentare POS, cum ar fi extrageri de numerar. În plus, este mai ușor să transportați un dispozitiv mobil și/sau carduri, în comparație cu pungile sau valizele cu monede sau bancnote.

Ajută la prevenirea fraudelor

Cercetările Băncii Reglementărilor Internaționale au arătat că bancnota de 100 de dolari reprezintă 80% din bancnotele americane aflate în circulație. Și asta pentru că numerarul e mult mai greu de urmărit, fiind preferat de cei care comit infracțiuni. S-a demonstrat că trecerea la metodele digitale de plată diminuează cazurile de spălare de bani și îmbunătățește transparența financiară în țări precum Suedia și China.