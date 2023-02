Informație de ultimă oră: Raed Arafat, audiat la DNA

În primul rând, șeful DSU a vorbit despre dificultățile cu care s-a confruntat atunci când a fost nevoit să achiziționeze măști.

„O singură dată am fost chemat, ca martor, pentru o discuţie pe una din firmele care au vândut măştile, dar ca martor. Noi ştim cât am cheltuit, la nivel de IGSU. Cifrele nu le am, au fost sute de milioane de euro – şi era normal – care s-a achiziţionat prin ele diferite materiale, diferite echipamente. Noi, ce am achiziţionat, am achiziţionat prin ONAC, dar au fost negocieri de preţ la trei dimineaţa, cu Coreea de Sud, de exemplu”, a declarat Raed Arafat la Europa Liberă România

De asemenea, acesta a subliniat că există o analiză a Băncii Mondiale care arată că în primele două-trei luni din pandemie anumite articole înregistrat un preț de 1.500 mai mare.

„Astea nimeni nu le-a văzut. (…) Haideţi să punem altfel treaba: e foarte uşor, după război, să ai foarte mulţi comentatori, dar se gândeşte cineva: atunci, dacă noi ziceam la medicii noştri ţi asistenţii noştri că nu v-am găsit combinezoane, nu v-am găsit măşti nu v-am găsit nimic, descurcaţi-vă! (…) Nu vorbesc dacă cineva a pus ceva în buzunarul lui, acolo nu mai discutăm, asta este treabă de mită, de corupţie, asta e altă treabă.

Preţurile însă, modul în care erau preţurile, stabilirea preţurilor, care erau foarte volatile, se schimbau din oră în oră – există o analiză a Băncii Mondiale care arată că în primele două-trei luni a anumite articole care şi noi şi alte ţări am cumpărat din ele, a crescut preţul lor, faţă de perioada pre-pandemică, de 1.500 de ori, de 350 de ori, de 300 de ori – şi atunci, dacă noi ne-am confruntat cu situaţia asta, ce se dorea de la noi? Să spunem că aşteptăm să scadă preţul?

Şi atunci medicii şi asistenţii cu ce lucrau, pompierii cu ce lucrau, ambulanţierii cu ce lucrau, poliţiştii cum stăteau la ghişee, când toată lumea era speriată de acest virus pe bună dreptate?”, a afirmat Raed Arafat.

Șeful DSU a vorbit și despre achiziţiile de materiale de neconforme

În ceea ce priveşte achiziţiile de materiale de neconforme făcute în perioada pandemiei, Arafat a explicat că au fost situaţii în care se purtau negocieri, iar „totul pe hârtie era ok, ajungeau lucrurile, nu erau ok”.

„Nu am păţit-o noi, la nivelul situaţiilor de urgenţă, dar au păţit-o alţii, au păţit-o inclusiv organizaţii”, a completat Raed Arafat.