Vicepreşedintele Băncii Mondiale pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, Ferid Belhaj, este ferm convins că reconstrucția infrastructurii din Turcia și Siria va costa „miliarde de dolari”.

„Pentru Turcia, Banca Mondială a angajat aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Acest lucru se datorează faptului că aveam deja un portofoliu în Turcia, aveam proiecte şi am putut reutiliza o parte din finanţare. Turcia, ştiţi, s-a dovedit rezistentă în ultimii mulţi, mulţi ani. Au suişuri şi coborâşuri şi au reuşit să se descurce”, a declarat, luni, Ferid Belhaj în cadrul unui summit care a avut loc la Dubai, relatează CNBC.

Potrivit sursei citate anterior, confederaţia neguvernamentală a întreprinderilor şi afacerilor din Turcia estimează că cele două cutremure au dus la pierderi totale de aproape 84,1 miliarde de dolari americani pentru economia turcă, comparativ cu seismul care a avut loc în Marmara în 1999, care a lovit oraşul Izmit şi a ucis peste 17.000 de oameni, ce a dus la pierderi de doar 51,1 miliarde de dolari americani. Costurile de reconstrucţie a infrastructurii afectată de marele cutremur vor amplifica problemele economice ale Turciei, care a fost afectată în mod persistent de hiperinflaţie, de criza costului vieţii şi de politicile monetare controversate ale lui Recep Tayyip Erdogan.

Ferid Belhaj și-a exprimat pesimismul în ceea ce privește situația din Siria, stat afectat şi de sancţiunile occidentale, pe care Banca Mondială încearcă să o ajute printr-o iniţiativă de evaluare rapidă a daunelor cauzate de marele cutremur şi a nevoilor sale.

„Este cu adevărat teribil ca această tragedie să cadă asupra poporului Siriei, pe lângă toate tragediile pe care aceiaşi oameni le-au îndurat în ultimii 10-15 ani”, a subliniat el, îndemnând la solidaritatea globală atât pentru Turcia, cât şi pentru Siria.

Spre deosebire de Turcia, care este stat membru NATO, Siria a avut un acces limitat la sprijinul occidental. Uniunea Europeană (UE) a transmis că Guvernul de la Damas a cerut în mod oficial asistenţă umanitară abia miercurea trecută.

Primul pachet umanitar al Organizației Națiunilor Unite (ONU) a ajuns în Siria abia pe data de 9 februarie 2023, zi în care Statele Unite ale Americii au emis o scutire de 180 de zile de la sancţiunile impuse Guvernului de la Damas pentru tranzacţiile legate de ajutoarele primite în urma cutremurului.

Martin Griffiths, subsecretarul general pentru Afaceri Umanitare şi Coordonator de Ajutor de Urgenţă pentru ONU, a recunoscut, duminică, răspunsul nesatisfăcător al coaliţiei de guvernare din Siria.

„Până acum am dezamăgit oamenii din nord-vestul Siriei. Pe bună dreptate se simt abandonaţi. Au nevoie de ajutor internaţional care nu a sosit. Datoria mea şi obligaţia noastră este să corectăm acest eşec cât de repede putem. Aceasta este concentrarea mea acum”, a scris, duminică, Martin Griffiths pe contul său de Twitter.

At the #Türkiye–#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023