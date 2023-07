Într-o seară de vineri, după serviciu, Vladimir Iagudayev era la masă atunci când a primit un mesaj șocant. Șeful său, Evgheni Prigojin, tocmai publicase un mesaj audio pe Telegram în care amenința că va înainta spre Moscova dacă nu va fi dat afară conducerea militară de vârf a Rusiei.

„Ne așteptam să se întâmple ceva, dar nimic atât de îndrăzneț”, a declarat Iagudayev, un manager de social media în vârstă de 25 de ani, referindu-se la revolta din 23 iunie condusă de liderul grupului de mercenari Wagner.

„Mulți dintre noi au înțeles imediat că ne va afecta într-un fel sau altul”, a spus Iagudayev, care lucrează la holdingul media Patriot, cunoscut ca ferma de troli a lui Prigojin.

Evgheni Prigojin a făcut o mișcare greșită

Iagudayev și colegii săi nu s-au înșelat. O săptămână mai târziu, un manager de top de la Patriot, Evgheni Zubarev, a anunțat într-un videoclip online că grupul va „ieși din sfera informațională a țării”.

Consecințele rebeliunii armate a lui Prigojin – probabil cel mai mare atac la adresa autorității președintelui rus Vladimir Putin din ultimele peste două decenii – au fost mistificatoare.

În ciuda declarațiilor oficiale potrivit cărora șeful Wagner va fi exilat în Belarus, Prigojiin pare să călătorească în continuare liber, întâlnindu-se, se pare, cu Putin la Moscova și primind înapoi echivalentul a aproximativ 110 milioane de dolari în numerar și mai multe arme.

Doar dezmembrarea vastei afaceri mediatice a lui Prigojin pare a fi concretă, cu birouri închise și zeci de oameni în stradă. Și totuși, chiar și acolo, există motive pentru a crede că ar putea reveni, relatează POLITICO.

O armă politică

În 2013, ziarul independent Novaya Gazeta a raportat pentru prima dată că o firmă obscură numită Internet Research Agency angaja ruși pentru a cânta laudele Kremlinului și a discredita opoziția online.

Lucrând de la Sankt Petersburg, aceștia au descins la punctele de difuzare a presei și pe platformele de socializare, falsificând reacții și discuții; distribuind like-uri și dislike-uri, tweet-uri și retweet-uri.

Cu un an mai devreme, au avut loc proteste în masă împotriva realegerii lui Putin, iar „Kremlinul a simțit că, în timp ce controla televiziunea, a lăsat internetul să-i scape printre degete”, a declarat Nikolai Petrov, cercetător invitat la Institutul german pentru afaceri internaționale și de securitate.

Prigojin, care se afirmase deja ca fiind o persoană pregătită să facă munca murdară a Kremlinului, a primit postul.

La fel ca armata sa de mercenari Wagner, forța cibernetică a lui Prigojin a depășit granițele naționale și a lucrat pe mai multe fronturi. În curând s-a extins în sfera mediatică, lansând o serie de publicații cu nume inofensive, cum ar fi Agenția Federală de Știri (RIA Fan), Politics Today și Economics Today.

„Aveau logo-uri diferite și pretindeau că sunt mass-media diferite”, a declarat Lev Gershenzon, fostul director celei mai mari agenții de știri din Rusia, Yandex.News. „Dar, de fapt, totul era același lucru: o rețea de puncte de propagandă, troli și roboți”.

Punctele de vânzare ale lui Prigojin au exploatat acest lucru, inundând motoarele de căutare precum Yandex și, într-o măsură mult mai mică, Google News, cu propriul conținut. Trucuri tehnice, cum ar fi referințele încrucișate, au amplificat și mai mult prezența lor online.

Una dintre sarcinile centrale ale fabricii de troli a fost aceea de a viza inamicii – la nivel internațional, cum ar fi Statele Unite, care l-au acuzat pe Prigojin de amestec în alegerile din 2016 care l-au văzut câștigător pe Donald Trump, și la nivel național, unde figura opoziției Alexei Navalni a fost o țintă constantă.

În 2019, la scurt timp după ce veteranul politician de opoziție Boris Vișnevski și-a anunțat intenția de a candida la funcția de guvernator al Sankt Petersburg, presa lui Prigojin, dintre care unele au fost unite sub holdingul media Patriot, a început să-l numească „pedofil” și „terorist”.

Vișnevski l-a dat în judecată pe Patriot pentru calomnie. „Am crezut că este important să creez un precedent, astfel încât aceste entități să fie pedepsite”, a declarat el pentru POLITICO.

Prigojin, angajat să promoveze interesele Kremlinului

Dar autoritățile au respins apelurile sale repetate pentru o anchetă, iar campaniile de defăimare au continuat. În 2021, Prigojin a fost citat de un canal afiliat din Telegram spunând că l-ar fi „disecat” pe Vișnevski „ca pe o insectă”.

Imperiul mediatic al lui Prigojin l-a oglindit pe Wagner și în alte moduri. Era o creatură asemănătoare hidrei, cu un cap care promova interesele Kremlinului, iar celălalt pe cele ale lui Prigojin însuși.

Uneori, acest lucru a dus la situații stânjenitoare, cum ar fi atunci când Prigozhin și-a dezlănțuit armata de troli împotriva guvernatorului din Sankt Petersburg, Alexander Beglov, un aliat de lungă durată al lui Putin – într-o repetiție generală a dușmăniei sale cu ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu.

„Kremlinul a tolerat o parte din comportamentul excesiv al lui Prigozhin pentru că a vrut ca acesta, ca presupus străin, să continue să facă munca sa murdară”, a declarat analistul Petrov.

Între timp – ca și în cazul lui Wagner – Kremlinul a negat orice legătură cu ferma de troli. La fel a făcut și Prigozhin, chiar și după ce numele său a apărut în consiliul de administrație al Patriot.

Imperiul care se destramă

Războiul împotriva Ucrainei, însă, a schimbat calculele.

Până la momentul invaziei pe scară largă a Rusiei, afacerea multiplă a lui Prigojin se întindea pe zeci de site-uri media, bloguri, platforma de socializare Yarus (în limba rusă pentru „Eu sunt rus”) și legiuni de conturi de socializare.

Unele s-au concentrat în mod special pe răspândirea poveștii de război a Rusiei. Pe Telegram, zeci de canale au relatat fiecare mișcare a lui Prigojin pe câmpul de luptă.

În luna februarie a acestui an, Prigojin a ieșit în sfârșit din umbră.

„Nu am fost niciodată doar finanțatorul Agenției de Cercetare pe Internet”, a anunțat Prigojin într-o postare scrisă, după ce se dezvăluise deja ca fiind șeful lui Wagner, avid de atenție. „A fost ideea mea, eu am creat-o, eu am gestionat-o pentru o lungă perioadă de timp”, a scris el.

La puțin mai puțin de șase luni de la această mărturisire, însă, Prigojin a făcut ceea ce pare a fi un pas greșit.

Sâmbătă, 24 iunie, în timp ce armata șefului Wagner mărșăluia spre Moscova, războinicii săi din domeniul informațiilor erau în dezordine.

În lipsa unei direcții centrale, unele instituții au relatat povestea pe măsură ce se dezvolta, menținând un ton mai mult realist, în timp ce altele au păstrat tăcerea. „A existat o dezorientare totală”, a declarat Iagudayev, care a început să lucreze pentru Politics Today în urmă cu trei ani și jumătate. „Oamenii se temeau, pentru ei înșiși și pentru cei apropiați. Nu era clar cum vor decurge lucrurile”.

Unii dintre colegii săi, mergând pe partea sigură, și-au dat imediat preavizul.

În acea dimineață, forțele de ordine îmbrăcate în cagule au efectuat raiduri la Centrul Wagner și la sediul Patriot’s din clădirea Lakhta 2 a lui Prigojin din Sankt Petersburg, confiscând servere și alte echipamente.

Conducerea a spus personalului să continue să lucreze de acasă. Dar apoi, vineri, la o săptămână după ce Prigojin și-a anunțat „marșul pentru justiție”, autoritatea guvernamentală de reglementare a internetului a blocat cele mai importante site-uri ale acestora. Mesajul a fost clar: lui Prigojin i se tăia din emisie.

Iagudayev, de la Politics Today, a declarat că au fost evitate și „persoanele cu opinii comuniste”. Dar el a adăugat că exista o varietate de opinii în cadrul companiei, iar mulți dintre colegii săi nu aveau motivații ideologice, ci pur și simplu „dactilografiau scrisori pentru bani”.

Majoritatea foștilor angajați Patriot abordați de POLITICO au exprimat o neîncredere profundă față de mass-media occidentală, o persoană refuzând să vorbească cu „inamicul”.

Totuși, există semne că moartea imperiului lui Prigojin ar putea fi de scurtă durată.