Astăzi, 1 ianuarie 2023, se împlinesc 16 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, eveniment care a avut loc pe data de 1 ianuarie 2007.

Această dată a fost propusă în cadrul Summitul de la Salonic din 2003 și confirmată la Bruxelles pe data de 18 iunie 2004.

Raportul de țară privind progresele României din octombrie 2004 a afirmat, totodată, data de 1 ianuarie 2007 ca dată de aderare a României și Bulgariei la UE.

Bucureștiul și Sofia au semnat Tratatul de Aderare pe data de 25 aprilie 2005 la Abația Neumünster din Luxemburg.

În această zi specială, Nicolae Ciucă a declarat că ţara noastră continuă să îşi demonstreze angajamentul puternic faţă de valorile UE, care aduc securitate şi prosperitate.

„Deoarece astăzi marcăm 16 ani de când suntem membri ai UE, România continuă să îşi demonstreze angajamentul puternic faţă de valorile UE, care aduc securitate şi prosperitate.

Transformările majore prin care am trecut ne permit fim un contribuitor substanţial la construirea proiectului unei Uniuni mai puternice al Ursulei von der Leyen”, a scris, duminică, Nicolae Ciucă pe contul său de Twitter.

As today we mark1️⃣6️⃣yrs of EU membership,🇷🇴continues to prove strong commitment to 🇪🇺values,which bring security&prosperity.The major transformations that we went through are enabling us to be a substantive contributor to building a stronger🇪🇺project @vonderleyen

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) January 1, 2023