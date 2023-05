Prezentatoarea TV a ajuns de urgență la medic. Care este cauza?

Gabriela Cristea este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și își anunță de fiecare dată fanii ce se întâmplă în viața sa. Prezentatoare TV a transmis recent în mediul online că a fost nevoită să meargă de urgență la medic.

Vedeta se confruntă cu o alergie, motiv pentru care a fost nevoită să ceară sfatul specialiștilor. Alergia ar fi venit de la unghiile mari de la mâini.

”Ei bine, am făcut o alergie foarte urâtă acum vreo lună și jumătate și am avut niște probleme foarte mari cu unghiile mari. Mi-am dat jos tot ce aveam pe unghie și astăzi am fost consultată de un medic dermatolog și de un medic alergolog”, a mărturisit vedeta.

Se pare însă că tratarea unei astfel de alergii nu este tocmai una plăcută. Gabriela Cristea este nevoită să urmeze un tratament extrem de strict. Mai mult de atât, aceasta nu are voie să își mai facă unghiile, ori să pună alte soluții pe ele.

Ce tratament urmează Gabriela Cristea?

Toate aceste lucruri durează luni de zile, afirmă prezentatoarea TV. Astfel, va fi nevoie de timp până când manichiura acesteia va reveni la normal. De asemenea, ea le-a recomandat tuturor celor care își fac unghiile să fie atente la astfel de detalii.

”Mi-a dat să fac un tratament, dar mi-a recomandat să fac și băi cu ulei de floarea soarelui în care să picur vitamina A și E, care sunt cele mai bune și care ajută la întărirea unghiilor. Cu siguranță voi avea nevoie și de ceva vitamine, dar nici vitaminele nu se recomandă până nu îți faci analizele.

Pentru că tu poți să iei anumite vitamine și să nu ai deficiență, așa că e bine să-ți faci analizele și voi face treaba asta în zilele ce urmează, asta ca să închei cu dermatologul”, a mai adăugat ea.

Mai departe, prezentatoarea mai trebuie să facă un test de alergie. Chiar și așa, ea se bucură de faptul că a primit un diagnostic corect din partea specialiștilor și că nu s-a luat după experiențele altor persoane.