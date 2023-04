Ce planuri are Neti Sandu pentru 2023?

În cadrul unui interviu de excepție, Neti Sandu și-a deschis inima și a vorbit despre planurile pe care le are pentru acest an, ce ar schimba pe plan personal, dacă ar putea da timpul înapoi, ce se întâmplă cu familia ei, plus alte detalii neștiute de fanii ei.

Vedeta a mărturisit că tot ce își dorește acum este să meargă la mare și la munte.

„Să mă duc la mare și la munte – astea sunt planurile. Vă povestesc după aceea”, a spus ea, când a fost întrebată de planurile ei pentru 2023 de către jurnaliștii de la revista pentru femei Unica.

Referitor la schimbările pe care le-ar face în viața ei, dacă ar putea călători în trecut, vedeta a spus direct că le-a schimbat pe toate și că „toate au avut rostul lor”.

„În continuare, consider că orice lucru care se întâmplă este ca să te atenționeze, să îndrepți o situație chiar dacă pare foarte grea și rea este numai ca tu să te îndrepți. Mi se pare că sunt niște setări pe care noi le trăim, sunt dictate de Sus.

Sunt reguli despre care s-a avut grijă ca toată lumea să afle, dacă nu le respecți, nu vine nimeni din cer să-ți dea una în cap, ci pur și simplu există un automatism care vine și sancționează treaba aia și, atunci, nu poți să nu vezi setarea.

Poți să nu crezi în nimic, dar după aceea ești plin de mirare că ți s-au întâmplat cele mai nedrepte lucruri”, a explicat celebrul astrolog.

Ce relație are Neti Sandu cu nepoții ei?

Deși nu are copii, Neti Sandu se bucură de o relație excelentă cu nepoatele ei, Alice și Andreea, și cu nepotul ei, Darius.

„Cu nepoata Alice mă văd cel mai des și ne sincronizăm la tot felul de lucruri care ne plac – ieșit la masă, excursii, mai facem o constelație familială. Iar nepoata Andreea a venit și ea din Turcia, cu strănepoata Alexia, care ne-a invitat la finala Champions League de volei feminin pe care o va juca la Torino, în mai – mi se pare super wow.

Sunt în formă, foarte focusate pe ce au ele de făcut. Darius, strănepotul de 14 ani, joacă și el baschet în Turcia și a câștigat locul I cu echipa lui și a fost selecționat la Lotul Național al Turciei și sunt foarte fericiți că a fost o ascensiune firească – toată lumea ar vrea așa, dar, de obicei, nu se întâmplă. Toată lumea bine, cu performanțe”, a declarat vedeta pentru Unica.

Neti Sandu are o colecție impresionantă de pantofi

Un lucru pe care fanii ei nu îl știu despre ea, este că are o colecție impresionantă de pantofi. În ciuda acestui fapt, Neti Sandu recunoaște că nu își amintește cât costă cea mai scumpă pereche de încălțăminte pe care o are.

„Nu știu. Cred că cel mai mult am dat pe o pereche de adidași. Mă simt confortabil în pantofi sport, în special, în ghetuță de pânză, mă asortez cu ei, colorați așa. Îmi plac pantofii cu toc, dar de stat pe loc”, a mărturisit celebrul astrolog.

Deși îi place să „se gătească” mereu când iese din casă, vedeta nu este o mare împătimită a gastronomiei, de aceea, ea gătește doar supă.

„(Gătesc) Supă, nu fac altceva”, a recunoscut ea.