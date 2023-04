La 64 de ani, Neti Sandu este plină de energie și optimism. Vedeta Pro TV a dezvăluit mai multe aspecte interesante legate de viața sa personală și dacă are vreodată premoniții cu privire la familia sa.

Neti Sandu nu este o fire supersițioasă

Neti Sandu a spus că nu are superstiții, însă sunt câteva lucruri de care ține cont.

„Nu știu dacă sunt superstițioasă, am angoasele mele, ca orice om, dar eu când știu că urmează o cuadratură, mă gândesc la toate lucrurile posibile. Nu pot să zic că aoleu, mi-e frică că dacă e Lună Plină pățesc ceva, nu. Luna Plină, de exemplu, mă poate ajuta să mă duc la o petrecere, să mă întâlnesc cu multă lume, să râd – eu așa văd lucrurile astea. Pe de altă parte, țin cont să nu mă cert dacă e Lună Plină. Dar sunt prea multe conotații și am învățat multe apropo de conjuncturile astea și, atunci, nu am vrut să-mi creez superstiții.”, a spus ea într-un interviu pentru Unica.

Vedeta Pro TV nu are premoniții cu privire la familie sau apropiați, însă spune că are o minte speculativă.

„Nu, nu am. Nu sunt din categoria aia. Am o minte speculativă, într-adevăr, proiectivă, asociativă mă gândesc cam cum ar fi când ajunge Jupiter acolo și ce face?! – așa că am nevoie de mintea proiectivă. E nevoie de mai multe calități în interpretarea asta și trebuie să te folosești de toate.”, a explicat ea.

Cum folosește Neti Sandu astrologia în viața de zi cu zi

Neti Sandu a dezvăluit, totodată, cum se folosește de astrologie în propria viață.

„Eu știu estimativ cam pe unde ajung Planetele și ce urmează să facă. Eu nu mă uit la conjunctura de azi, țin cont să nu fie Mercur Retrograd doar dacă e ceva ce am mai început cândva. Altfel, dacă vreau să fac ceva nou, nu aleg ziua asta, cu Mercur, aștept să mai treacă o săptămână – dacă pot, dacă mi se dă voie, dar, după aceea eu știu că Saturn o să ajungă acolo și o să fie greu, adică știu la ce să mă aștept.

Altfel dacă știu că urmează un an bun, să zicem, pentru serviciu – da, pot să mă folosesc de asta pentru că eu știu cum merg și când ajung – anul ăsta, peste cinci ani – ăsta e avantajul.”, a spus aceasta.