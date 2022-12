Potrivit lui Adrian Tudora, director general al Electrocentrale București (ELCEN), centralele de apartament nu reprezintă o alternativă la sistemul centralizat de termoficare.

Centralele nu plătesc taxe pe mediu

Acesta a subliniat că centralele de apartament, în ciuda faptului că poluează, nu plătesc taxe de mediu. Adrian Tudora spune că acest lucru este mai rentabil, mai ales în contextul actual, însă nu este și responsabil.

„Dacă s-ar plăti taxe de mediu cum plătim noi, și gazul nu ar fi plafonat la preț de consumator casnic, s-ar putea să nu mai fie chiar atât de bine. ELCEN-ul a plătit anul trecut certificate CO2 în valoare de 118 milioane de euro. 118 milioane de euro înseamnă o centrală nouă, la cheie, de ultimă generație. Centralele de apartament nu plătesc taxele acestea. Sigur, neplătind taxe pe mediu, totuși poluând, având și un preț preferențial la gaz, sigur, la momentul acesta, este mult mai rentabil să mergi cu o centrală, dar nu este responsabil”, a declarat directorul general al ELCEN în cadrul emisiunii „Cu gândul la București” de luni, 12 decembrie.

De ce sunt centralele o sursă de poluare?

Adrian Tudora a enumerat, de asemenea, și motivele pentru care centralele de apartament sunt o sursă de poluare.

„Din păcate, dacă trecem pe centrale de apartament, poluarea ar crește exponențial. În primul rând, fiecare centrală are coșul la nivelul bucătăriei. Consumul de gaz ar crește foarte mult. S-ar consuma mai mult decât consumă CET-urile la un loc. Poluarea ar fi foarte mare. Eu nu am văzut în nicio carte, în niciun manual nu am văzut specificații vizavi de emisiile de Nox, nimeni nu le monitorizează. Aici mai avem probleme cu verificările. Își face toată lumea verificările la timp? Durata de viață a unei centrale este de 10 ani.

Le schimbă cineva după 10 ani dacă centrala funcționează? Cred că nu, pentru că sunt niște costuri pe care mulți dintre noi nu și le permit. Centralele mari, genul celor care aparțin de ELCEN, au coșuri foarte înalte, sunt gândite, sunt proiectate să fie așa, în urma unor studii, de dispersie, de impact. Se folosește foarte mult harta curenților de aer din acea zonă, tocmai pentru ca emisiile să se disperseze pe o suprafață cât mai mare”, a explicat acesta.