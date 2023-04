Ministrul Muncii nu este de acord ca angajații din sistemul privat să nu mai beneficieze de zilele libere legale

”Niciodată nu am făcut deosebire între cetăţenii români. Dreptul şi Codul Muncii – într-adevăr avem Codul Muncii pentru cei care lucrează în privat, dar Codul Muncii se adresează şi celor care lucrează la stat, care nu sunt funcţionari publici şi sunt personalul contractual (…) – dar nu susţin aşa ceva. Voi verifica.

Dacă există aşa ceva, eu vă spun că eu, în calitate de ministru, voi da punct de vedere negativ de la Ministerul Muncii pe asemenea legislaţie”, a declarat Marius Budăi, răspunzând unor întrebări, joi, într-o conferinţă de presă la Ploieşti.

Antena 3 anunţa, săptămâna aceasta, că, în condiţiile în care antreprenori din mediul privat s-au plâns că, din cauza celor 15 zile libere legale, pe lângă cele 20 de zile de concediu de odihnă, ajung să sufere pierderi importante, ”un grup de parlamentari s-a gândit să ceară interzicerea suplimentării acestor zile libere”, iar în caz contrar, aceştia au propus măsuri compensatorii suplimentare pentru mediul privat, adică deduceri sau facilităţi fiscale.

Marius Budăi: Nu s-a vorbit de austeritate pentru populaţie

Ministrul Muncii a recunoscut că România și nu numai trece printr-o perioadă nu tocmai bună, dar asta nu înseamnă că va fi austeritate în rândul populației. Budăi a precizat că reducerile de cheltuieli se vor face la nivelul statului, fiind exclusă însă o reducere de salarii.

„Putem da timpul înapoi în urmă cu 33 de ani şi să vedem că de câte ori a fost PSD la guvernare, nu s-a vorbit de austeritate pentru populaţie. Nu traversăm o perioadă tocmai fericită, nu numai pentru România, pentru tot globul pământesc, dar mai ales pentru noi că suntem la graniţa cea mai lungă cu Ucraina, unde avem un război nedrept şi suntem afectaţi de lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să găsim soluţii. (…)

De PSD nu s-a legat niciodată vreo tăiere de venituri şi nu ne vom schimba obiceiul începând de anul ăsta sub nicio formă şi am spus foarte clar că o strângere a şurubului trebuie şi din partea statului, din solidaritate pentru cetăţeni”, a afirmat ministrul.

Salariile nu vor fi tăiate

În acest context a afirmat faptul că a semnat un ordin privind reducerea consumului de combustibil la nivelul Ministerului Muncii, precizând că a cerut agenţiilor din subordine să amâne, acolo unde este posibil, achiziţiile de bunuri şi servicii, dar şi deplasările.

„La Ministerul Muncii, de ieri am semnat un ordin şi am redus cu 20% şi în unele locuri cu 30% chiar consumul de combustibil, studiem foarte bine şi am cerut agenţiilor din subordine ca acele achiziţii de bunuri şi servicii care mai suportă amânare, că necesitatea s-a demonstrat la construcţia bugetului, să fie amânate şi, de asemenea, deplasările atât interne, cât şi externe, acolo unde suportă să fie cuplate în ele, să fie amânate şi aşa mai departe”, a mai declarat ministrul Muncii.

Totodată, acesta a spus că „sub nicio formă” nu se ia în calcul tăierea salariilor.

„Scrie în PNRR că trebuie să venim la o masă de sporuri de 20% pe individ. Vom vedea, lucrăm la construcţia legii salarizării, dar în niciun caz în sensul tăierii salariilor. Sub nicio formă”, a spus Marius Budăi.