Marcel Ciolacu anunță că în contextul european, certficatul verde este o proritate pentru români. El a adăugat că a purtat o discuție cu Alexandru Rafila, dar și cu Alfred Simonis pe această temă, adăugând că speră să ajungă la o concluzie previzibilă pentru români.

„Cred că certificatul verde, în contextul european, e o prioritate și pentru români. L-am urmărit aseară pe Alexandru Rafila, am vorbit și cu el apoi, am vorbit și cu Alfred Simonis, am văzut și amendamentele depuse de doctorul Streinu-Cercel.

Cred că vom ajunge la o concluzie așteptată și previzibilă pentru români. Cred că certificatul verde este o necesitate”, a susținut liderul social-democrat.

Reacția lui Marcel Ciolacu vine după ce vineri, Alexandru Rafila a declarat că, referitor obținerea certificatului verde în România ar trebui elimitată orice fel de discriminare. Mai exact, el susținea că persoanele care se vaccinează cu vaccinuri ARN mesager ar trebui să poată obține documentul la zece zile după prima doză, la fel ca în cazul imunizării cu vaccinul în doza unică.

Totodată, Rafila mai preciza că încă există dileme referitoare la certificatul verde în rândul românilor, în contextul în care acestora nu li s-a explicat ce este acest document și că se poate obține inclusiv cu testare.

Dilemele certificatului verde

„În ce priveşte certificatul verde COVID, cred că în România am făcut două lucruri greşite, apropo de comunicare. Nu am explicat ce este certificatul verde şi nu am explicat foarte clar că aceste certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea – vaccinarea, sigur, trebuie încurajată -, ci şi testarea şi, bineînţeles, trecerea prin boală. Unul dintre elementele importante pe care le-am menţionat în întâlnirea cu cei de la Comisiile de sănătate este accesul universal la testare. Am discutat lucrul ăsta şi el trebuie să existe, el nu trebuie să descurajeze sau să înlocuiască vaccinarea, dar, pe de altă parte, limitarea testării nu face altceva decât să agraveze situaţia”, a afirmat medicul.

La rândul său, premierul interimar Florin Cîțu a vorbit și el vineri despre acest document. El declara că introducerea obligativității certificatului verde pentru angajați este cea mai non-invazivă măsură, în contextul valului patru al pandemiei, pentru a nu se închide din nou economia, motiv pentru care, cât de curând, vor fi introduse în Parlament amendamente în acest sens.

Amintim faptul că în data de 27 octombrie, senatorii au respins proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă. Mai exact, Proiectul a fost respins de Senat cu 67 de voturi „pentru” și 60 de voturi „împotrivă”.