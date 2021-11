Care a fost scopul întâlnirii dintre PSD și PNL? Marcel Ciolacu: Nu am avut discuţii în ceea ce priveşte funcţiile din guvern

Totodată, Marcel Ciolacu a reiterat că PSD va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu o propunere de prim-ministru.

„Am avut o primă întâlnire cu colegii de la PNL. De la început, atât eu, cât şi colegii mei am cerut să fie o întâlnire serioasă şi aplicată pe cerinţele şi nevoile românilor din acest moment. Nu am avut discuţii în ceea ce priveşte funcţiile din Guvernul României. (…) Cred că suntem pe un drum corect şi dacă vom fi şi cinstiţi, şi patrioţi, acesta este drumul în care vom duce formarea unei noi majorităţi”, a declarat Ciolacu, la Parlament, după întâlnirea cu reprezentanţii PNL.

Ce planuri au liderii PSD și PNL?

Echipa de negociere a PNL, condusă de preşedintele Florin Cîţu, s-a întâlnit joi, 4 noiembrie, la Palatul Parlamentului, cu echipa PSD. Florin Cîțu a fost însoţit de prim-vicepreşedinţii Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Lucian Bode şi Rareş Bogdan şi de secretarul general Dan Vîlceanu.

Amintim că președintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, miercuri seară, că mandatul este de a contura o majoritate în jurul unui premier liberal. De asemenea, Florin Cîțu a declarat, după întâlnirea cu liderii USR, că şansele refacerii coaliţiei sunt mari.

Potrivit unor surse politice, președintele PNL și-ar fi propus propriul nume pentru a preluat şefia Guvernului, dar a fost însă refuzat de către liderii USR.

La rândul său, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că la consultările de la Cotroceni social-democraţii vor merge cu propria propunere de premier, chiar dacă numele acestuia nu a fost încă stabilit.

PNL a decis, în şedinţa Biroului Permanent Naţional de marţi seară, flexibilizarea mandatului de negociere, astfel încât partidul să discute atât cu cei de la PSD cât şi cu cei de la USR.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat miercuri că liberalii nu vor accepta să meargă la sediul central PSD din Kiseleff pentru a negocia cu social-democrații formarea noului Guvern.

„Legatura cu PSD e ținută cu presedintele PSD. In mod normal, in aceasta seara vom sta de vorba si cu PSD, dar nu avem ora si locatie. Va spun sigur ca nici eu, nici dl Flutur si nici ceilalti colegi nu vom merge in Kiseleff. In rest, putem merge oriunde, si in parc”, a declarat Rareș Bogdan.