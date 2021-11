Echipa de negociere a PNL, condusă de preşedintele Florin Cîţu, se întâlneşte joi, de la ora 14.00, la Palatul Parlamentului, cu echipa PSD.

Florin Cîțu va fi însoţit de prim-vicepreşedinţii Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Lucian Bode şi Rareş Bogdan şi de secretarul general Dan Vîlceanu.

Președintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, miercuri seară, că mandatul este de a contura o majoritate în jurul unui premier liberal. De asemenea, Florin Cîțu a declarat, după întâlnirea cu liderii USR, că şansele refacerii coaliţiei sunt mari.

Potrivit unor surse politice, președintele PNL și-ar fi propus propriul nume pentru a preluat şefia Guvernului, dar a fost însă refuzat de către liderii USR.

La rândul său, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că la consultările de la Cotroceni social-democraţii vor merge cu propria propunere de premier, chiar dacă numele acestuia nu a fost încă stabilit.

PNL a decis, în şedinţa Biroului Permanent Naţional de marţi seară, flexibilizarea mandatului de negociere, astfel încât partidul să discute atât cu cei de la PSD cât şi cu cei de la USR.

Liberalii nu vor să meargă la sediul PSD

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat miercuri că liberalii nu vor accepta să meargă la sediul central PSD din Kiseleff pentru a negocia cu social-democrații formarea noului Guvern.

„Legatura cu PSD e ținută cu presedintele PSD. In mod normal, in aceasta seara vom sta de vorba si cu PSD, dar nu avem ora si locatie. Va spun sigur ca nici eu, nici dl Flutur si nici ceilalti colegi nu vom merge in Kiseleff. In rest, putem merge oriunde, si in parc”, a declarat Rareș Bogdan.

Formaţiunea avea decizii luate de forul de conducere care interziceau orice discuţie cu cei de la PSD şi cu USR, pentru că votaseră moţiunea de cenzură la adresa lui Florin Cîţu.

Consultările de la Cotroceni ar putea avea loc vineri, deşi Administraţia Prezidenţială nu a făcut încă un anunţ oficial în acest sens.

Criza guvernamentală a fost generată, în 1 septembrie, de demiterea ministrului USR al Justiţiei Stelian Ion, care a dus la votarea unei moiuni de cenzură de către 281 de parlamentari şi demiterea Guvernului Ciţu.