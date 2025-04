În contextul tensiunilor internaționale și al relațiilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, discuțiile din podcastul „Hai Live cu Turcescu la 12” din 7 aprilie 2025 au pus pe tapet un subiect de maximă importanță: implicarea unor emisari speciali, precum Dragoș Sprînceană, în locul unui om din aparatul de stat. Robert Turcescu și fostul ministru de Externe, Adrian Severin, au discutat despre necesitatea unei abordări clare și eficiente în diplomația românească.

În cadrul podcastului, „Hai Live cu Turcescu la 12”, Robert Turcescu a subliniat un punct important legat de decizia de a trimite emisari speciali:

„Cum să trimiți pe un emisar special care n-are nicio legătură cu statul român? Adică statul român nu mai are ministru de externe? Nu mai are minister de externe? Nu mai are diplomați? Nu mai are aparat de stat?”, a evidențiat Turcescu faptul că România dispune de un aparat diplomatic bine pregătit, cu funcționari publici calificați, iar decizia de a apela la emisari speciali părea un pas nejustificat.