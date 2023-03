În urmă cu trei ani, Bodo de la Proconsul suferea un infarct, moment care a schimbat complet viața sa. Artistul s-a mutat cu familia la țară după acest episod, iar soția sa îi poartă mereu de grijă, fiind foarte atentă cu el.

În prezent, artistul locuiește în Dobrești, județul Argeș, după ce i-au fost montate trei stenturi la inimă. Cu toate acestea, el se poate bucura în continuare de timpul petrecut alături de familie.

Bodo a povestit pentru Antena Stars să este nevoit să ia pastile de trei ori pe zi și că soția sa îi amintește frecvent de ele. Chiar dacă nu urmează niciun regim, solistul de la Proconsul spune că îi face foarte bine mediul rural. De asemenea, Bodo spune că reușește să facă activități prin curte.

”Am mai multă grijă de el. În fiecare dimineață îl întreb dacă și-a luat medicamentele, după 3 ani, el tot îmi spune că a uitat”, a spus soția artistului.

La rândul lui, Bodo spune că ”trebuie să întorc toată binecuvântarea asta pe care am primit-o cu răbdarea. Dumnezeu a avut răbdare cu mine. Am regim doar în ceea ce privește medicamentația, în ceea ce privește viața la țară și alimentația, nu. Am început să fac mai multă treabă, mai multă mișcare, eu gătesc pentru familie, e tare frumos”.

Artistul nu a mai suportat agitația din București

Bodo a mai spus că mai merge prin București măcar o dată pe săptămână, însă săpune că agitația din Capitală îl prost0-dispune. El spune că are o stare de nervozitate din cauza traficului.

”Ajung la București o dată, de două ori pe săptămână, iar atunci când intru, mă gândesc cum să ies mai repede, din cauza aglomerației și a stării nervoase pe care ți-o dă traficul din București. Îmi dăunează agitația. O stare care nu-i normală. Nu cred că există persoane fericite care stau în trafic”, a mai spus Bodo.

În urmă cu ceva timp, artistul anunțase că s-a lăsat de fumat după d28 de ani în care a avut acest viciu. În prezent, el se bucură din plin de orice moment.