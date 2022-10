În luna mai 2020, Bodo, solistul trupei Proconsul, a suferit un atac de cord. Din fericire, acesta nu i-a fost fatal, dar viața i s-a schimbat radical.

Inima sa funcționează cu ajutorul a trei stenturi și ia pastile de trei ori pe zi, dar se bucură de fiecare moment. Acum a oferit mai multe detalii despre momentele în care s-a aflat față în față cu moartea.

Cum a depistat semnele bolii?

Bodo a suferit un infarct chiar la începutul pandemiei. Acesta i-ar fi fost fatal dacă nu ajungea la spital, pentru ca medicii să intervină urgent. Solistul a povestit cum a depistat semnele atacului de cord, deși nu suspecta că este ceva grav.

Solistul trupei Proconsul a povestit cum infarctul s-a întâmplat în timp ce lucra în grădină, însă nu i-a dat mare importanță, ajungând la spital abia a doua zi.

„Am făcut un infarct prin mai 2020. (…) Am făcut un infarct lucrând în curte. Tundeam iarba și, la un moment dat, am băut o cană cu apă rece și am făcut o vasoconstrucție și atunci s-a produs infarctul. Am simțit ca o arsură în capul pieptului, dar n-am băgat de seamă. (…)

Eu, până atunci, asociam infarctul cu un eveniment de gen girofare, salvare, targă, mers la spital. În schimb, eu nu am avut o problemă de genul ăsta, mi-am desfășurat activitatea în continuare. M-am trezit a doua zi, m-am apucat iar de treabă prin curte. M-am bucurat cu Loredana și copiii de natură.

A doua zi, simțit totuși că ceva nu e în regulă, am hotărât să-mi fac niște analize. Când am ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, mi s-a oferit instant pijamaua de unică folosință pentru a intra în operație”, a dezvăluit solistul pentru Antena Stars.

Nu i s-a spus că a făcut infarct

Bodo a fost foarte surprins când a fost dus direct pe masa de operație și i s-a spus că are nevoie de o intervenție de urgență.

„Nu mi-au spus că am infarct și că intervin pentru un infarct mai vechi de 24 de ore, probabil ca să nu mă sperie.

Am întrebat ce se întâmplă și mi-au spus că îmi montează trei stenturi, pentru că aveți un infarct mai vechi de 24 de ore”, a mai povestit solistul de la Proconsul.