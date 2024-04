Inflația a scăzut în Republica Moldova

Anca Dragu afirmă că inflația în Republica Moldova a scăzut de la un vârf de peste 34% în octombrie 2022 la puțin peste 4% în februarie.

Astfel, instituția este încrezătoare că acest trend de reducere a inflației se va păstra.

Anca Dragu adaugă că influența principală a fost exercitată de măsurile din piața de energie, deoarece Republica Moldova era complet dependentă de gazul rusesc.

Criza din piața de energie, în contextul războiului, a determinat ca această componentă să aibă un impact semnificativ asupra prețurilor.

În urma declanșării acestei crize, UE și în special România, în calitate de parte a Uniunii Europene, au sprijinit procesul de interconectare a Republicii Moldova cu sistemul de:

energie electrică

și gaze naturale

Astfel, dependența acesteia a fost redusă la zero.

”Deci pe de o parte, faptul că țara s-a desprins de dependența de gazul rusesc, combinate cu măsuri guvernamentale care au redus facturile la gaze și energie electrică, mai ales pentru persoanele vulnerabile. Apoi și contextul internațional desigur a ajutat și o cerere internă mai scăzută”, adaugă Dragu.

Tinta de inflație de 5% pe anul 2024 este fezabilă

Ea mai spune că ținta de 5% este fezabilă, dar există un de plus minus 1,5 puncte procentuale. Această țintă și coridorul sunt corelate cu potențialul de creștere economică a țării.

Ea anticipează o inflație de sub 5 procente în acest an. Totuși, are în vedere posibilitatea ca prognoza să fie modificată, în funcție de factori exogeni care sunt dincolo de controlul Băncii Naționale.

Anterior, fostul ministru de Finanțe spunea că Moldova este o poveste de succes pentru UE.

Anca Dragu a mai spus, în ianuarie 2024, că impactul cazului Moldovei ar putea fi un exemplu și pentru alte țări.

Anterior, Dragu a subliniat că principalul obiectiv al mandatului său este consolidarea credibilității și independenței băncii centrale. Un alt obiectiv este susținerea reformei sectorului financiar din Republica Moldova.

Autoritățile moldovenești și-au exprimat dorința țării de a adera la Uniunea Europeană. În 2022 a primit statutul de candidat. Ele au adus acuzații repetate Moscovei, susținând că aceasta folosește resursele de gaz pentru a menține clasa politică de la Chișinău sub influența sa.