Industria de lux navighează pe valurile inflației

În Uniunea Europeană, România tocmai a înregistrat a patra cea mai mare inflație din aprilie, 13,8% în ritm anual, după Estonia – 18,8%, Lituania – 16,8% și Cehia 14,2%.

Pentru multe gospodării din întreaga lume, creșterea inflației reprezintă o provocare semnificativă. Prețurile mai mari pot eroda valoarea salariilor reale și a economiilor, lăsând familiile mai sărace. Există însă o categorie de consumatori cu venituri ridicate și cu o avere netă mare, care este mai puțin sensibilă la creșterea prețurilor și care consumă produse de lux. Într-un mediu economic dificil, mărcile de lux înregistrează vânzări semnificative și perspective bune în ciuda creșterii prețurilor, demonstrând rezistență la inflația ridicată și la schimbările în obiceiurile de cumpărare ale clienților.

Un studiu al Universității din Berlin a concluzionat că, în cazul unei creșteri neanticipate a inflației, distribuția bogăției va deveni mai inegală, deoarece acest lucru reduce veniturile reale ale gospodăriilor cu venituri mici și medii și crește profitul gospodăriilor cu venituri mari. Dacă ne uităm la modul în care inflația afectează cheltuielile familiilor cu venituri mici, observăm că cea mai mare parte a veniturilor se duce pe alimente și cheltuieli legate de locuință, lăsând mai puțini bani pentru cheltuieli suplimentare. În cazul gospodăriilor cu venituri ridicate, situația este inversă, venitul disponibil fiind suficient de ridicat pentru a permite investiții și cheltuieli suplimentare pentru bunuri.

Oamenii dau bani în plus pentru bunurile de lux

Unele dintre bunurile pe care se cheltuie în plus fac parte din categoria bunurilor de lux. În 2019, piața mărcilor de lux a fost estimată la aproximativ 1,27 trilioane de euro. Dar pandemia din 2020, care a oprit economia mondială pentru câteva luni și a creat haos în lanțurile de aprovizionare, a adus și o schimbare în obiceiurile legate de cheltuieli ale celor bogați, scăzând piața totală a luxului cu 20%, până la un miliard de euro. Cele mai mari scăderi, de 60-70%, au fost înregistrate în industriile afectate de pandemie, cum ar fi industria ospitalității de lux și croaziere de lux. Vânzările de bunuri de lux personale au scăzut, de asemenea, cu aproximativ 20%. Piața și-a revenit în 2021, dar este încă sub nivelurile din 2019. Potrivit unui raport realizat de Bain & Co, pandemia a schimbat harta globală a luxului. Pe măsură ce turismul s-a prăbușit cu până la 90 %, cheltuielile pentru bunuri personale de lux ale consumatorilor de pe piețele locale au preluat ștafeta, crescând cu până la 60% între 2019 și 2021. Asia a fost regiunea lider în 2021 și se preconizează că va rămâne astfel, urmată de America, Orientul Mijlociu și Europa.

Dacă ne uităm la segmentele care compun industria luxului, putem observa o revenire a segmentului de bunuri de lux personale care în 2021 a depășit cu 1% rezultatul din 2019, ajungând la 283 de miliarde de euro. În general, cheltuielile s-au mutat de la experiențe intangibile la produse tangibile în 2021. Acest lucru este vizibil în traiectoriile diferite de revenire a bunurilor de lux față de experiențele de lux. Cea mai abruptă redresare în 2021 a aparținut bunurilor de lux personale, mobilierului și a articolelor de uz casnic, acum marginal peste nivelurile din 2019. Zona de experiențe nu este prea departe, dar ar trebui să fie ultima care să atingă vârful din 2019. Raportul prevede că acest lucru se va întâmpla în 2024, dar depinde în mare măsură de reluarea turismului internațional și a călătoriilor de afaceri.

Vânzările de mașini de lux, cea mai mare parte a pieței globale a luxului, au depășit recordul din 2019, ajungând la 551 de miliarde de euro, cu o creștere de până la 9 procente, mai mult decât în 2020 la cursurile de schimb actuale și cu 1% mai mult decât în 2019. Performanța superioară din Asia a ajutat vânzările să reziste la perturbările lanțurilor de aprovizionare.

Deși nu toate segmentele și-au revenit în același ritm, raportul prognozează o creștere sănătoasă pentru piața bunurilor de lux personale pe termen mediu. Se așteaptă ca redresarea vânzărilor să continue în următorii patru ani, iar piața bunurilor de lux personale să revină la rate de creștere anuală între 6% și 8% până în 2025.

Războiul din Ucraina a avut un impact marginal supra industriei de lux

Conflictul ucrainean și sancțiunile legate de acesta au avut un impact marginal asupra industriei de lux. Companiile și-au închis magazinele din Rusia. De exemplu, se estimează că cetățenii ruși reprezintă mai puțin de 1,5% din vânzările LVMH SE – proprietar al mărcilor Louis Vuitton și Dior, potrivit Morgan Stanley. Mai dăunătoare pentru industrie par a fi restricțiile legate de Covid din China. Compania a declarat că, în prezent, observă un impact negativ asupra cererii de produse de lux din cauza restricțiilor, dar este încrezătoare în ceea ce privește cererea pe termen mediu și lung în China, odată ce situația va reveni la normal. Kering, proprietarul unor mărci de lux precum Gucci, a înregistrat o scădere a vânzărilor din cauza acelorași probleme cu China.

Investitorii privesc industria luxului ca pe un posibil activ de protecție împotriva riscurilor produse de inflație. Mărcile de lux înregistrează vânzări puternice, cu previziuni bune și posibilitatea de a transfera aceste creșteri de costuri către cumpărătorii bogați, care sunt mai puțin sensibili la creșterile de prețuri. eToro a lansat un portofoliu LuxuryBrands orientat către industria de lux, care include companii precum LVMH, Hermes, grupul Richemont, care deține Cartier și producătorul de ceasuri IWC, dar și Ferrari, BMW, Mercedes și companii din segmentele de experiențe de lux.