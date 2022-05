Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu a vorbit despre situația economiei, dar și despre zvonurile conform cărora impozitele ar trebui reduse.

Precizările acestuia au fost făcute în prezentarea raportului privind inflaţia pe trimestrul 1 din 2022. Potrivit guvernatorului BNR, toţi creditorii de pe pieţele internaţionale se întreabă cum România poate trăi cu cheltuieli fixe rigide de 90% din veniturile bugetare.

Totodată, Mugur Isărescu a mai adăugat și faptul că România are în prezent o datorie publică importantă, care este prima dintre slăbiciuni. El a făcut referire și la cheltuielile suplimentare cu armata în contextul războiului din Ucraina dar și la efectele pandemiei de COVID care încă se resimt la nivel național.

Adevărul despre situația economică a României

„Întrebarea principală pe care şi-o pun creditorii de pe pieţele internaţionale este următoarea: cum puteţi să trăiţi cu cheltuieli fixe rigide 90% din veniturile bugetare, ce marjă de manevră mare are această ţară, nu se mai poate mişca să facă şi investiţii, să facă faţă şi unor şocuri cum a fost pandemia când ai 90 la sută pensii şi salariile bugetarilor în total la buget.

Şi asta pare că urmăresc rapoartele băncilor străine şi apare pe partea de soliditate.

Faptul că avem încă o datorie publică, în jur de 50 la sută, dar la slăbiciuni asta este prima trecută. Faptul că avem cheltuieli fixe rigide de aproape 90 la sută din venituri…mai e şi altceva de făcut în ţara asta, mai sunt şi cheltuieli cu Armata, este războiul aici.

Cheltuieli suplimentare, în afară de salarii. Am avut şi o pandemie, cheltuieli medicale, deci toate după deficit şi mai întrebi de unde poţi să mai faci investiţii”, a explicat guvernatorul BNR.

În ceea ce privește ideea conform căreia reducerea impozitelor ar fi necesară, Mugur Isărescu susține că acest lucru nu este posibil, prezentând și argumente solide în acest sens.

Mugur Isărescu, despre reducerea impozitelor

Mai exact, guvernatorul BNR susține că în prezent veniturile fiscale în PIB-ul României au scăzut sub 30 la sută. El a mai adăugat că știe foarte bine cum se făcea negocierea bugetului încă din perioada în care era premier, iar situația de acum este una destul de gravă.

„Chiar am auzit discuţii. Noi suntem neutri aici, la Banca Naţională, nu putem să nu reacţionăm. Să se mai reducă impozitele. Păi de unde, tată, să se mai reducă impozitele? Suntem în situaţia în care suntem, de unde să mai reduci impozitele când veniturile fiscale în PIB-ul României au scăzut sub 30 la sută.

Eu am fost premier un an şi ştiu cum făceam negocierea bugetului. Încercai să ai cheltuieli de 40 la sută cu venituri de 33 la sută, cât erau în anul de graţie 2000. Sunt 20 de ani de când nu numai că am rămas cu cheltuieli care uneori depăşesc 40 la sută din PIB, dorinţa de cheltuieli cel puţin, dar veniturile au căzut spre 27 la sută din PIB”, a mai transmis guvernatorul BNR.