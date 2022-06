Deputatul Cristina Rizea a anunţat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că se retrage din grupul parlamentar al USR. De asemenea, el şi-a înaintat demisia din USR, urmând să se alăture partidului REPER.

Încă un parlamentar pleacă din USR

„În conformitate cu art. 20 al. 3 din regulamentul Camerei Deputaţilor vă aduc la cunoştinţă retragerea mea din grupul parlamentar USR. Tot astăzi mi-am înaintat demisia şi din partid, Menirea unui politician este de a-şi servi poporul care l-a ales cu demnitate, bună credinţă şi onestitate. Aşa văd eu această politică altfel pe care o amintim mereu de ani de zile. Doar că lucrurile nu stau aşa, cum ne dorim întotdeauna, deşi USR este plin de oameni faini. Am văzut cum puterea ajunge să te pervertească, am văzut cum interesul de gaşcă sau de beneficii a ajuns să fie pus înainte de binele comun”, a afirmat Rizea.

Ea a menţionat că se alătură partidului REPER, fondat de Dacian Cioloş.

„Aleg să-mi păstrez reperele, să rămân fidelă principiilor cu care am intrat în politică în urmă cu 3 ani de zile. Aleg să clădesc şi nu să dezbin, aleg să evoluez şi să nu mă pierd în orgolii şi în lupte fără sens. Aleg astăzi să las în urmă USR şi să construiesc din nou de la capăt mai bine şi mai temeinic. Aleg REPER”, a adăugat Cristina Rizea.

Reacția liderului interimar, Cătălin Drulă

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a afirmat, luni, întrebat în legătură cu plecările din partid, că grupul USR rămâne la 90% din structura iniţială şi tot ce a fost de explicat pe acest subiect a fost întors pe toate feţele.

„Am dat toate explicaţiile despre povestea asta, am şi închis-o săptămâna trecută, explicând ce urmează să se întâmple. Am spus că este un episod anunţat ceea ce se întâmplă, noi rămânem undeva la 90% structura grupului nostru faţă de cum am fost la început. A fost publicată în presă o listă. Tot ce a fost de explicat pe subiectul ăsta a fost întors pe toate feţele”, a spus Drulă.

În 2 iunie, cererea de înfiinţare a Partidului Reînnoim Proiectul European al României (REPER) a fost depusă şi înregistrată la Tribunalul Bucureşti, au anunţat fondatorii formaţiunii.

Cei cinci membri fondatori sunt europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Alin Mituţa, Dragoş Tudorache şi Dacian Cioloş.