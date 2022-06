Sorin Cîmpeanu se va afla sub tirul atacurilor deputaților astăzi, 20 iunie, în Camera Deputaţilor, unde se dezbate moţiunea simplă depusă de USR. Intitual „Ministru. Dezastru. Educaţie fără viitor”, documentul a fost semnată de 52 de deputaţi USR.

Potrivit acuzațiilor aduse de cei de la USR, Sorin Cîmpeanu este considerat singurul responsabil de „dezastrul învăţământului din România”. Deputații au arătat că a venit clipa unui bilanţ serios pentru un sector care are acelaşi om la cârmă începând din decembrie 2020.

„Ministerul Educaţiei a fost condus neperturbat de Sorin Mihai Cîmpeanu. De aceea, domnia sa este singurul responsabil pentru dezastrul în care se afundă învăţământul din România. Nimic nu ne poate şterge din minte momentul în care, cu o indiferenţă asumată, Sorin Cîmpeanu declara public că învăţământul românesc a ajuns la ‘un minim istoric'”, se arată în moţiunea simplă.

Sorin Cîmpeanu, acuzat că are are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului

Cei de la USR au apreciat că Sorin Cîmpeanu „are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului”.

„Aşa cum ştie toată lumea care a trecut prin şcoală, la trei corigenţe rămâi repetent. Ministrul Cîmpeanu nu are o corigenţă, nu are nici trei. Are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului Educaţiei.

Cu toate acestea, corigentul Cîmpeanu nu se teme că va fi repetent sau – cine ştie – exmatriculat. De ce? Pentru că, aşa cum s-ar spune în şcoală, are pile la director”, se mai menţionează în text.

În moţiune se arată că ministrul este corigent la alocarea bugetară, bugetul Educaţiei fiind la un minim istoric. USR adresează, în moţiune, un apel către parlamentari ca, „transpartinic”, să participe la „construcţia unui sistem de învăţământ cu adevărat modern, cu şcoli în care elevii şi profesorii să vină cu plăcere”.

Solicitările USR către Guvern

USR mai cere Guvernului să ia măsuri reparatorii urgente şi anume: refacerea metodologiei de finanţare în aşa fel încât banii europeni să ajungă cu adevărat la comunităţile marginalizate, regândirea programului anunţat „Masă sănătoasă în şcoli” în aşa fel încât de masa caldă să beneficieze toţi preşcolarii şi elevii, nu doar cei de gimnaziu, mai cu seamă cei din şcolile din comunităţile defavorizate.

Cei care îl atacă pe Sorin Cîmpeanu au mai solicitat realizarea unor norme metodologice care să facă transportul elevilor între localitatea de domiciliu şi cea în care sunt şcolarizaţi cu adevărat gratuit, precum şi realizarea planurilor-cadru, care au ajuns să aibă vârste istorice, pe baze adaptate realităţii din 2022.

În finalul textului moțiunii, deputații USR au solicitat demiterea imediată a ministrului Educaţiei Sorin Cîmpeanu, susţinând că acesta este „cel care poartă responsabilitatea pentru dezastrul în care se afundă învăţământul din România”.