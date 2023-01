Sorin Cîmpeanu și Florin Roman, propuși vicepreședinți la Senat și Camera Deputaților

Liberalii au votat, luni, ca Sorin Cîmpeanu să fie propus pentru funcţia de vicepreşedinte al Senatului, iar Florin Roman – pentru funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, potrivit unor surse din partid.

Senatorul Sorin Cîmpeanu îl va înlocui pe Virgil Guran în funcţia de vicepreşedinte în Biroul permanent al Senatului.

De asemenea, tot la Senat, Roberta Anastase va deveni secretar din partea PNL în Biroul permanent, poziţie ocupată până acum de Eugen Pârvulescu.

Totodată, deputatul Florin Roman va fi vicepreşedinte din partea liberalilor în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în locul lui Florin Alexe.

Fostul ministru al Educației a demisionat din funcție anul trecut

Amintim că Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației și-a dat demisia din funcție în luna septembrie 2022.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ.

Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine.

Mi-am început mandatul într-o criză sanitară fără precedent și am luptat pentru ca în toată acea perioadă elevii să meargă la școală cu prezență fizică. Am militat în mod constant și am asigurat cadrul legal pentru ca finanțarea educației să crească”, spunea atunci Sorin Cîmpeanu.

Fostul ministru a mai spus atunci că este omul care construiește nu care dărâmă, subliniind că el crede în programul „România Educată”.

„Proiectele legilor “România Educata” reprezintă cea mai buna șansa pentru o educație așa cum cred ca ne dorim cu toții. Altfel, în lipsa unui acces echitabil la o educație de calitate, vor fi și mai mulți oamenii care nu percep conținuturi și nu înțeleg adevăratul sens al cuvintelor. Le mulțumesc tuturor celor care, cu onestitate, au ales sa susțină educația!”, mai spunea acesta în mesajul transmis pe Facebook.