Gina Chirilă, Bianca Rus și Theo Rose se alătură celorlalte trei concurente deja anunțate în componenţa show-ului de fashion “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Gina Chirilă: Sunt aici ca să învăţ mai mult

Gina Chirilă, fotomodel de succes, este una dintre cele mai apreciate modele, atât în România, cât și în străinătate. Frumoasa vedetă este și antreprenor, ea și-a lansat anul acesta un brand de haine. Gina Chirilă vine în competiția de stil cu experiența podiumurilor marilor case de modă. Vedeta spune că îmbrățișează această nouă experiență ca pe o provocare și că își dorește să dobândească mai multe cunoștințe solide în domeniul modei.

„Această competiţie reprezintă o provocare pentru mine! Dar având în vedere că am lucrat în domeniul modei timp de 6 ani, în țară, și în străinătate, tind să cred că aș avea câteva cunoștiințe in domeniu! Sunt aici că să învăț mai mult și să dobândesc și experiență unui show de televiziune”, spune Gina Ghirilă.

Bianca Rus: Vreau să mă descopăr prin ochii celorlalți

Bianca Rus, cântăreața, vine la “Bravo, ai stil! Celebrities” cu un optimism debordant, lipsă de complexe și cu sinceritatea dezarmantă cu care și-a susținut părerile de-a lungul timpului. Un adevărat exemplu de voință de fier, Bianca Rus nu a ezitat să treacă printr-o intervenție chirurgicală pentru a scapă de surplusul de greutate; înainte, dar și după ce a slăbit peste 60 de kilograme, această s-a făcut remarcată că o femeie cochetă, îndrăgită de mii de fani, autentică și directă în relația cu susținătorii ei pe rețelele sociale.

„Mă bucur nespus să fac parte din acest proiect! Sunt o fire creativă, sociabilă, îmi place să glumesc și sunt mereu pregătită să încing atmosfera! Vreau să mă descopăr prin ochii celorlalți în această competiţie. Prin multă muncă, cu ambiție, cu perseverență, talent și viziune acest vis poate deveni realitate“, spune Bianca Rus.

Theo Rose: Voi crește odată cu intrarea mea în competiție

Posesoarea unei voci fenomen, Theo Rose a debutat pe scenă de la o vârstă fragedă, interpretând melodii din repertoriul popular. De la vârstă de 11 ani își descoperă pasiunea pentru muzică ușoară, fiind apreciată de public și jurii de specialitate, obțînând numeroase premii și trofee la diferite concursuri. Theo Rose a devenit cunoscută publicului larg chiar la Kanal D, prezentând, alături de Dan Bordeianu, emisiunea “KIDSing“, în anul 2014. Single-urile de impact lansate de Theo Rose, precum “Pe bune“, “Awella“, “În locul meu“, sau “Aprinde luna“, însumează milioane de vizualizări în mediul online.

„Până în acest moment, nu am acordat foarte mare importantă stilului pentru că, artist fiind, la concerte, dispuneam de ajutorul stiliștilor. Ulterior, am înțeles că stilul nu este doar despre cum te îmbraci, ci despre ceea ce reprezinți tu, un <whole package>. Așa că mi-am zis că eu voi crește odată cu intrarea mea în competiția <Bravo, ai stil! Celebrities>”, spune Theo Rose.

