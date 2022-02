Pleacă din țară! Decizia luată de o super vedetă din România: Vreau să văd ce direcție voi urma

Este vorba despre Ruxi, una dintre cele cinci finaliste de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7, care luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de lei.

Concurenta a dezvăluit ce planuri are după terminarea competiției de modă de la Kanal D, explicând că vrea să-și publice a doua carte, să părăsească pentru câteva luni țara și să demareze un nou proiect.

„Vreau să public cea de-a doua carte și să plec câteva luni din țară ca să mă relaxez și să văd ce direcție voi urma în viață. Și intenționez să lansez o minicolecție capsulă. Am observat că ținutele în care am combinat piese masculine și feminine au fost foarte apreciate. Vreau să lansez o minicolecție cu piese masculine și feminine, must have în garderobă”, a declarat concurenta pentru fanatik.ro

A fost una dintre concurentele care a preferat să își facă singură ținutele

Amintim că a fost una dintre concurentele care a preferat să își facă singură ținutele pentru emisiunea de la Kanal D, în contextul în care multe dintre rivalele ei au beneficiat de ajutorul unui stilist.

„Aș putea să devin taximetrist după experiența Bravo, ai stil!, pentru că am fost tot timpul în mașină, am alergat să iau materiale, să cumpăr accesorii, să le duc la croitorie. Am stat foarte multe nopți în atelier, m-am implicat, am cusut ce puteam; decorațiuni pe ținute, accesorii. Aș repeta experiența, pentru că, oricât de greu ar fi, dacă ai în minte scopul pentru care ești acolo, greutățile trec mai ușor, nu le mai bagi în seamă. Aș mai participa ca să fac ținute și mai șmechere, mai evoluate.

Este un proiect care m-a făcut să mă descopăr pe mine însămi, să îmi descopăr alte calități creative. Mi-am dat seama că pot face mai multe lucruri decât credeam. În acest proiect am trecut prin toate stările, de la oboseală, pentru că m-am implicat foarte mult în crearea momentelor și ținutelor mele, până la provocări creative, fizice, psihice. A fost un amalgam de stări, trăiri, situații, dar așa se face performanță”, a mai spus concurenta.