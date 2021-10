Victor Slav, la „Bravo, ai stil! Celebrities”. A primit cu bucurie propunerea de a fi iar în fața reflectoarelor

Problemele de sănătate o vor ține, pentru scurt timp, departe de atmosfera incendiară de la filmări, dar cu atenția îndreptată ca și până acum spre evoluția concurentelor, conform unui comunicat.

Victor Slav a primit cu bucurie propunerea de a fi iar in fata reflectoarelor de la „Bravo, ai stil! Celebrieties”, acesta a mai facut parte, in trecut, din echipa show-ului, fiind una dintre cele trei vedete din „Brigada sexy”, alaturi de Alex Velea si Bogdan Vladau. Inainte de a pasi din nou in platoul emisiunii, acesta a declarat ca are mari emotii si ca spera sa se ridice la nivelul asteptarilor Ilincai Vandici.

„Am mai facut parte din acest proiect, este un show minunat, de aceasta data va trebui sa fiu la inaltimea asteptarilor Ilincai Vandici, care este perfecta in rolul ei. O admir pentru eleganta, profesionalism, pentru modul relexat si cuceritor in care stie sa fie la carma acestei emisiuni atat de complexe”, a spus Victor Slav.

Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav are probleme de sănătate

Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav este foarte sensibilă și ajunge repede la medic. Sofia a răcit acum câteva luni și i-a dat mari bătăi de cap mamei sale, pentru că nu vrea să-și vadă copilul în suferință. Bianca Drăgușanu discută în permanență cu Sofia, care știe de altfel multe lucruri despre contextul actual în care ne aflăm, despre virus.

„În perioada asta a anului sunt practic într-o stare de alertă permanentă. Sofia îmi seamănă din acest punct de vedere. E foarte sensibilă și răcește cu mare ușurință. Din te miri ce! Ce să fac? Știu cum e, fiindcă și eu când eram de vârsta ei reacționam exact la fel. Așa că am decis să apelăm la vitamina C, în special, dar și la ajutorul altora, în funcție și de recomandările medicului pentru fiecare sezon în pace!

Vorbim des despre starea ei de sănătate. Și chiar despre pandemia asta. O să rămâneți surprins cât de multe lucruri știu cei mici despre pandemia asta. Și într-un fel nici nu mă miră, fiindcă Sofia, spre exemplu, dar ca ea sunt foarte mulți copii, manipulează telefonul la fel de bine ca și mine. Practic, Internetul nu a păstrat foarte multe surprize pentru ea. Și asta în condițiile în care are program foarte bine fixat în fiecare zi în care se poate juca pe telefon”, a explicat Bianca Drăgușanu pentru impact.ro