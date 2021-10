Dorel Săndesc compară secţiile de Terapie Intensivă din România cu iadul. “Suntem o Arcă a lui Noe arhiplină de care se agață cu disperare atâția oameni”, afirmă medicul. Şi vor mai urma perioade critice!

„E iadul în ATI. Secțiile ATI sunt pline ochi, și secțiile UPU sunt pline cu pacienți în stare critică, unii intubați care așteaptă un loc. Suntem o Arcă a lui Noe arhiplină de care se agață cu disperare atâția oameni. Mă tem că acest val nu se va termină imediat, mă tem că vor veni perioade foarte critice.

E foarte greu pentru noi să trăim sub acest stres că nu mai poți îngriji oamenii. Ne-am extins pe unde am putut, am încercat să găsim soluții, vedem că parcă au fost în van toate eforturile și că suntem mai rău decât oricând. Epidemiologii spun că e doar începutul, ei arată aceste previziuni sumbre, e foarte dureros”, a spus medicul.