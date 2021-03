În anul pandemiei, românii au investit cu 32% mai mulți bani în amenajarea curților și grădinilor

Pe de altă parte, pentru ca afacerile să aibă continuitate, companiile au trebuit să găsească noi reguli de funcționare în condiții neîntâlnite până acum. În condițiile menționate, cifra de afaceri Elis Pavaje a crescut cu 32%, ceea ce demonstrează că românii au fost tot mai dispuși să investească în amenajarea curților și grădinilor.

„În ciuda așteptărilor noastre pesimiste după prima luna de pandemie, atmosfera generală de lucru în domeniul construcțiilor în 2020 a fost foarte bună. Au fost lucrări atât în plan public cât și privat, foarte puține sectoare din domeniul construcțiilor au fost afectate. Noi am beneficiat în urma schimbării comportamentului oamenilor în această perioadă. Din punct de vedere al business-ului, a fost un an foarte bun fiindcă a fost un an al activităților în aer liber, un an al construcțiilor și al renovărilor. Ca organizație, cea mai mare schimbare pe care ne-a adus-o anul pandemiei a fost faptul că am văzut că se poate munci și de acasă, în condițiile în care am putut să ne adaptăm rapid activitățile prin informatizarea proceselor”, a declarat Emil Gotă, director general Eliș Pavaje.