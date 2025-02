Grupul BCR a înregistrat un profit net de 2.767 milioane de lei (556 milioane de euro) în 2024.

„În 2024, am fost acolo unde contează, alături de oameni și de companiile din România, prin soluții financiare și sprijin pentru a se dezvolta și a-și planifica viitorul cu încredere. Am finanțat 6.500 de companii care generează 280.000 de locuri de muncă, susținând oportunitățile economice și extinderea afacerilor locale.

Am accelerat digitalizarea în BCR pentru un banking simplu, rapid și personalizat, și am dus educația financiară la peste 1,8 milioane de români, prin Școala de Bani, dar și prin serviciul de Coaching Financiar, prin care oferim clienților un plan financiar adaptat obiectivelor de viață. În plus, am lansat ZBOR, ecosistemul dedicat tinerilor din România, unde punem la dispoziția noilor generații resursele necesare pentru dezvoltarea personală și profesională.

Rezultatele ne reconfirmă rolul BCR ca partener solid pentru economia României și ne oferă convingerea că investițiile strategice în digitalizare și educație sunt esențiale pentru creștere. Privim spre viitor cu încredere și responsabilitate, gata să susținem o Românie mai puternică, mai conectată și mai relevantă. Iar alături de cei peste 5.200 de colegi și 3 milioane de clienți, vom continua să construim modelul nostru de banking, bazat pe expertiză, integritate și viziune pe termen lung”, a explicat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.