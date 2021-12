Doru Gușman, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian a răbufnit după declarațiile familiei care îl acuza pe impresar că nu l-a lăsat pe artist să se vadă cu familia lui. Impresarul a declarat că artistul nu i-a lăsat nimic moștenire, având în vedere că el nici măcar nu știa că va muri.

”Este minciună 100%. Deci dacă ea a spus așa ceva minte. Cum să fie adevărat așa ceva. eu nu am nimic moștenit de la el, eu ce am, am casa mea. Mie nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat. Casa este pe numele lui. Nu comentez acuzațiile ei, nu știu la ce se referă.

Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este niciun fel de problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic. Păi să facă taxa de succesiune și o să intre. Suntem 50%, în firma administrator, în una este el Petrică Mîțu Stoian cu mine, iar pe cealaltă a fost el și soția mea care nu mai este.

„Sunt doar minciuni”

Acel autoturism de la înmormântare nu este al lui, este al nostru. Este pe firmă, este al firmei, unde suntem amândoi administratori. De unde știe dumneaei că este numai al lui. Trebuie să vedem ce vor și ei. Cu siguranță da.

Fiica mea nu are cabinetul medical în garsoniera lui. Nu a lăsat Petrică Mîțu Stoian nicio garsonieră. Ce nebunii spun! Faptul că i-a mai lăsat fiicei mele un alt apartament este o altă minciună. Deci numai minciuni sunt. Exact cum spuneau că este casa pe firmă, că este apartament de 400.000 de euro în Primăverii, că este al doilea apartament la mare, astea sunt doar minciuni.

În ceea ce privește faptul că nu i-am lăsat să se vadă în casa lui, cum adică vine asta? Dacă ei au vrut să se vadă în benzinărie, s-au văzut în benzinărie. Petre nu m-a întrebat niciodată. Sora lui spune multe și fiecare spune ce vrea. N-a apărut niciun război intern.”, a spus Doru Gușman, la Prima TV.