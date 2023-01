„Intenţionez să fac asta”, le-a spus, miercuri, 4 ianuarie, șeful statului american Joe Biden jurnaliştilor care l-au întrebat dacă are în vedere să meargă la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, unde sosesc în mod regulat mulţi migranți, a notat AFP.

Subiectul imigraţiei este deosebit de sensibil pentru Casa Albă

Joe Biden nu a oferit mai multe detalii cu privire la data vizitei sale. Acesta merge luni în Mexic unde va participa la un summit cu liderii mexican şi canadian. Subiectul imigraţiei este foarte sensibil pentru Casa Albă care se luptă în prezent să pună în aplicare o strategie durabilă de gestionare a sosirilor la frontiera cu Mexicul, cu o lungime de 3.000 de kilometri.

Politica de imigraţie a Washingtonului depinde până acum în mare parte de o măsură pusă în aplicare de fostul preşedinte american Donald Trump, care restricţionează intrările pe teritoriul naţional în numele preocupărilor sanitare. Acest dispozitiv legal, cunoscut sub numele de „Title 42″, a fost obiectul mai multor bătălii legale. Curtea Supremă a decis pe 27 decembrie să-l menţină, în aşteptarea unei hotărâri pe fond în primăvară.

Activiştii pentru drepturile omului au criticat măsura propusă

Criza migraţiei la frontiera de sud este unul dintre subiectele des abordate opoziţiei republicane care îi reproşează lui Joe Biden că neglijează această problemă şi îi cere în mod regulat preşedintelui american, precum şi vicepreşedintei Kamala Harris să meargă la faţa locului.

În același timp, activiştii pentru drepturile omului critică măsura în vigoare în prezent, care permite evacuarea imediată, fără recurs legal. Multe state americane au avertizat împotriva unui aflux de migranţi odată cu ridicarea dispozitivului „Title 42″, în contextul în care sosirile clandestine la frontiera SUA cu Mexicul au atins cote maxime, cu peste 200.000 de arestări doar în noiembrie.

Scrutinul parlamentar din noiembrie 2022, un test pentru președintele Joe Biden

Controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi Senatului reprezintă miza principală a scrutinului parlamentar intermediar care s-a desfășurat, marţi, 8 noiembrie 2022 în SUA. Aceste alegeri au fost un test pentru preşedintele Joe Biden, în contextul amplificării clivajelor din cauza situaţiei economice.

Partidului Republican a anticipat victorii de proporții pentru acest scrutin, pe când Partidul Democrat, cel condus de preşedintele Joe Biden, încearcă să îşi protejeze majorităţile în camerele Congresului de la Washington, pe fondul preocupărilor economice, situaţiei infracţionalităţii şi politicilor Administraţiei Biden, a notat agenţia The Associated Press. În plus, o altă temă care reprezintă un mare interes este cea referitoare la protejarea drepturilor la avort.

În mod analog, partidul Republican a intensificat acţiunile electorale în fiefuri ale Partidului Democrat, cuma ar fi statele New York, California, New Mexico şi Washington. În același timp, cursele electorale din state precum Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania şi Wisconsin vor fi extrem de hotârătoare pentru rezultatul alegerilor.