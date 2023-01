Membrii aleşi ai Camerei Reprezentanţilor a Congresului din Statele Unite ale Americii nu au reuşit, marţi, 3 ianuarie, să-şi aleagă preşedintele în primul tur după eşecul republicanului Kevin McCarthy, o premieră în 100 de ani, a relatat agenția de presă AFP.

Mare favorit pentru a o înlocui pe Nancy Pelosi, Kevin McCarthy, în vârstă de 50 de ani nu a reuşit să calmeze revolta unui grup de susținători al lui Donald Trump care nu-l consideră suficient de conservator, aceasta fiind o ilustrare a disensiunilor din cadrul partidului de opoziţie faţă de preşedintele democrat Joe Biden.

Alegerea președintelui al Camerei Reprezentanților necesită o majoritate de 218 voturi

Așadar, reprezentanţii Camerei vor continua să voteze până când vor alege un preşedinte. Republicanii, care au obţinut majoritatea în camera inferioară la alegerile care au avut loc în noiembrie 2022, au promis că vor folosi noua contraputere prin deschiderea unei serii de investigaţii asupra preşedintelui american Joe Biden. Acestea vor viza, spre exemplu, gestionarea pandemiei de către liderul de la Casa Albă.

Însă înainte de a lansa astfel de ostilităţi, membrii Camerei trebuie cu orice preţ să fie de acord cu alegerea preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, care reprezintă a treia funcţie ca importanţă în politica americană după cele de preşedinte şi vicepreşedinte şi care necesită o majoritate de 218 voturi.

Scrutinul parlamentar din noiembrie 2022, un test pentru președintele Joe Biden

Controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi Senatului reprezintă miza principală a scrutinului parlamentar intermediar care s-a desfășurat, marţi, 8 noiembrie 2022 în SUA. Aceste alegeri au fost un test pentru preşedintele Joe Biden, în contextul amplificării clivajelor din cauza situaţiei economice.

Partidului Republican a anticipat victorii de proporții pentru acest scrutin, pe când Partidul Democrat, cel condus de preşedintele Joe Biden, încearcă să îşi protejeze majorităţile în camerele Congresului de la Washington, pe fondul preocupărilor economice, situaţiei infracţionalităţii şi politicilor Administraţiei Biden, a notat agenţia The Associated Press. În plus, o altă temă care reprezintă un mare interes este cea referitoare la protejarea drepturilor la avort.

În mod analog, partidul Republican a intensificat acţiunile electorale în fiefuri ale Partidului Democrat, cuma ar fi statele New York, California, New Mexico şi Washington. În același timp, cursele electorale din state precum Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania şi Wisconsin vor fi extrem de hotârătoare pentru rezultatul alegerilor.