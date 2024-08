Kamala Harris și-a asigurat viitorul. Are susținerea a peste jumătate din delegații Partidului Democrat

Kamala Harris pare să aibă un viitor tot mai promițător. La mai puțin de două săptămâni după declarația lui Joe Biden de retragere. Vicepreședintele SUA pare că și-a asigurat nominalizarea pentru a concura cu republicanul Donald Trump la alegerile prezidențiale din noiembrie. Mai mult de jumătate dintre delegații taberei democrate îi acordă sprijinul lui Kamala în cursa sa pentru Casa Albă.

Kamala Harris se declară mândră că este candidatul democrat la funcția de președinte al Statelor Unite, mulțumind

Vicepreședintele a primit vestea cu mare entuziasm în timpul unei conferințe online în care mii de delegați au votat pentru candidatura sa la Casa Albă. Luni va fi ultima zi a procesului de vot.

„Această metodă a fost utilizată de Partidul Democrat şi în 2020, când au ținut convenția în timpul pandemiei COVID-19. Dar în acest an, este un proces pe care democrații îl folosesc din nou, pentru a ocoli anumite state, cum ar fi Ohio, care au reguli specifice despre care democrații spun că ar putea perturba întregul proces de nominalizare”, explică Meg Kinnard, The Associated Press.