2024, anul Donald Trump (III)

SURSA FOTO: Capital

2024 a fost un an remarcabil pentru alegeri, deoarece alegătorii din peste 60 de țări au mers la urne. De asemenea, s-a dovedit a fi un an dificil pentru titularii și partidele politice tradiționale. Nervoși de creșterea prețurilor, împărțiți pe probleme culturale și supărați de status quo-ul politic, alegătorii din multe țări au transmis un mesaj de frustrare. La una dintre cele mai importante alegeri din acest an, democrații din Statele Unite au pierdut președinția, Donald Trump, fostul președinte republican, învingându-l pe vicepreședintele Kamala Harris. De asemenea, republicanii au câștigat majorități în ambele camere ale Congresului.