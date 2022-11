Controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi Senatului reprezintă miza principală a scrutinului parlamentar intermediar care se desfăşoară, marţi, 8 noiembrie în SUA. Aceste alegeri vin ca un test pentru preşedintele Joe Biden, în contextul amplificării clivajelor din cauza situaţiei economice.

Republicanii a intensificat acţiunile electorale

Partidului Republican a anticipat victorii de proporții pentru acest scrutin, pe când Partidul Democrat, cel condus de preşedintele Joe Biden, încearcă să îşi protejeze majorităţile în camerele Congresului de la Washington, pe fondul preocupărilor economice, situaţiei infracţionalităţii şi politicilor Administraţiei Biden, a notat agenţia The Associated Press. În plus, o altă temă care reprezintă un mare interes este cea referitoare la protejarea drepturilor la avort.

În mod analog, partidul Republican a intensificat acţiunile electorale în fiefuri ale Partidului Democrat, cuma ar fi statele New York, California, New Mexico şi Washington. În același timp, cursele electorale din state precum Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania şi Wisconsin vor fi extrem de hotârătoare pentru rezultatul alegerilor.

„Alegătorii sunt din ce în ce mai pesimişti asupra direcţiei în care se îndreaptă Statele Unite, în contextul inflaţiei care a atins niveluri ridicate şi al accentuării clivajelor politice. Iar istoria sugerează că alegătorii îşi vor exprima frustrările asupra partidului aflat la putere”, a mai relatat sursa citată.

Rezultatele alegerilor parlamentare de acum vor influenţa şi viitoarea campanie pentru alegerile prezidenţiale din 2024

Potrivit sondajelor prezentate până acum, Partidului Republican este favorizat pentru a obţine o majoritate în Camera Reprezentanţilor la o diferenţă cuprinsă între cinci şi 25 de locuri, în funcţie de sondajele de opinie. Așadar, profitând de oportunităţile politice, republicanii au investit milioane de dolari în campaniile din districte electorale democrate, cum ar fi statele California, New York, Illinois şi Pennsylvania.

Lupta pentru preluarea controlului asupra Senatului este mult mai competitivă, în mod special în circumscripţii electorale din statele Arizona, Georgia, Nevada şi New Hampshire.

Rezultatele alegerilor parlamentare de acum din SUA vor influenţa şi viitoarea campanie pentru alegerile prezidenţiale din anul 2024. Eventualele pierderi ale Partidului Democrat vor afecta notorietate pentru desfășurarea un nou mandat al preşedintelui Joe Biden, lucru care ar creşte şansele fostului preşedinte Donald Trump, care s-a implicat activ în actuala campanie electorală. De asemenea, acesta intenționează să reprezinte partidul Republican în scrutinul prezidenţial din 2024.