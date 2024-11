Se deschide primul tronson din Autostrada Moldovei

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a fost primul șofer care a circulat pe tronsonul finalizat din Autostrada Moldovei (A7). Începând de la ora 17:00, acest segment de 11 kilometri va fi deschis traficului, iar până la sfârșitul anului urmează să fie inaugurați, treptat, 130 de kilometri din Autostrada Moldovei.

Începând de astăzi, la ora 17:00, deschidem traficului primii kilometri de autostradă finalizați din fonduri PNRR. Este vorba despre cei 11 kilometri corespunzători Lotului 4 Mândrești Munteni – Focșani, parte din Autostrada Moldovei (A7).

Venind dinspre DN23, pe direcția Brăila, am intrat pe Lotul 4 al Autostrăzii A7 prin nodul rutier DN23 x A7. Am parcurs cei 11 kilometri ai acestui tronson, am urmat drumul de legătură până la DN2, am trecut prin sensul giratoriu și ne-am întors pe același drum de legătură, revenind pe autostradă și ieșind la Focșani Sud, a precizat secretarul de stat.

Așa cum v-am obișnuit înainte de fiecare deschidere a unui nou tronson, vă prezint o simulare a traseului parcurs cu mașina pe toți cei 11 kilometri ai acestui segment, inclusiv drumurile de legătură.

Autostrada Moldovei (A7) este prima autostradă din România aflată integral în execuție, cuprinzând 13 loturi și 320 km. La finalizare, va conecta Moldova și Muntenia printr-o infrastructură rutieră modernă. Proiectul este inclus în Programul Investițional 2021-2030 pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România, elaborat și aprobat de guvernul liberal în perioada 2020-2021, și reprezintă cel mai mare proiect de infrastructură rutieră finanțat din #PNRR, precizează Irinel Ionel Scrioșteanu. Până la sfârșitul anului, vor fi deschiși traficului 130 de kilometri.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că până la sfârșitul anului 2024 vor fi deschiși circulației aproximativ 130 de kilometri din Autostrada Moldovei.

„Mâine după-amiază se va da drumul la circulaţie pe aceşti primii 11 kilometri. Aş mai adăuga un lucru extrem de important, sunt primii 11 kilometri care erau ca finanţare PNRR-ul, un program naţional de redresare şi rezilienţă care a avut şi părţile bune şi are şi părţile mai puţin bune pe care am încercat să le să le îndreptăm. Important e că s-a pornit. Avem aceşti 11 kilometri care vor fi daţi în circulaţie mâine. Avem săptămâna viitoare pentru loturile 1 şi 2, cele de la Buzău şi Râmnicu Sărat, de asemenea vor fi daţi în circulaţie. Vom avea în luna decembrie şi lotul 3 dintre Focşani şi Buzău. Şi de asemenea loturile 1 şi 2, între Ploieşti şi Buzău ”, a spus ministrul Transporturilor.

La ce se mai lucrează din A7?