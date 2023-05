Spre exemplu, în Statele Unite se înregistrează vânzări puternice, în timp ce în Uniunea Europeană avem o situație amestecată, cu creșteri mari în unele țări, în timp ce în altele vedem scăderi abrupte ale cererii, se arată într-o analiză realizată de Bogdan Maioreanu, analist eToro.

În România, vânzările cu amănuntul au crescut în luna martie

România se află într-un grup select de țări din UE care au înregistrat o creștere a vânzărilor cu amănuntul în luna martie. Aceasta este o veste bună și pentru economia românească, deoarece consumul reprezintă 66% din PIB.

Cu o creștere de 6,7% de la an la an, am avut a treia cea mai mare creștere din UE, după Spania cu 9,5% și Irlanda cu 8,6%. Per ansamblu, UE a înregistrat o scădere de 4,1%, zona euro fiind la -3,8% în timp ce Ungaria a înregistrat o scădere de 13,1% a vânzărilor cu amănuntul de la un an la altul.

De cealaltă parte a oceanului, consumul, care domină economia SUA, având un aport de două treimi din PIB, dă dovadă de reziliență. Acesta este cel mai important motiv pentru care economia SUA nu se află în recesiune

Consumatorii încă mai au economii semnificative din pandemie și asta e o veste bună, iar o inflație mai mică le va reda puterea de cumpărare. Estimările industriei de retail prevăd o ușoară încetinire, de la o creștere de 7% a comerțului cu amănuntul de anul trecut la o rată de creștere încă peste medie de 4-6% anul acesta.

Situaţia întâlnită în funcţie de sector şi de tipul de magazin

Dar nu toate sectoarele vor crește în același ritm. Vânzările din afara magazinelor și vânzările online, care sunt incluse în cifra totală, sunt prognozate să crească între 10% și 12% de la an la an, într-un interval de 1.410 miliarde de dolari până la 1.430 miliarde de dolari.

Rolul magazinelor clasice americane a evoluat în ultimii ani și acestea rămân principalul punct de cumpărare pentru consumatori, reprezentând aproximativ 70% din totalul vânzărilor cu amănuntul, potrivit Federației de Retail din SUA (NRF).

Consumatorii cheltuiesc în mod diferit acum, ne arată datele. Vânzările produselor de îngrijire personală și a alimentelor de bază, împreună cu cele de lux, sunt în creștere. Comerțul online înregistrează creșteri structurale ale cotei de piață.

Potrivit NRF, vânzările cu amănuntul din aprilie în SUA au crescut cu 0,4% față de martie și cu 1,6% în ritm anual. Vânzările online și cele în afara magazinelor au crescut cu 6,4% de la an la an. Potrivit calculului NRF privind vânzările cu amănuntul – care exclude dealerii de automobile, benzinăriile și restaurantele pentru a se concentra pe comerțul cu amănuntul de bază – acestea au crescut cu 0,6% în aprilie față de martie și cu 2% neajustat de la an la an.

Vânzările din domeniul sănătății și al îngrijirii personale au crescut cu 5,8%, iar cele din magazinele de mărfuri generale cu 4,1%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în magazinele de articole sportive cu 9,9% de la an la an, urmate de magazinele de mobilă și mobilier pentru casă și magazinele de electronice și electrocasnice cu peste 8%.

În magazinele de produse alimentare și băuturi, vânzările au scăzut cu 0,2% de la o lună la alta, ajustat sezonier, dar au crescut cu 2,9% neajustat de la an la an.

Veste excelentă pentru investitori

O explicație pentru această reziliență ar putea proveni din boom-ul economiilor făcute de consumatori în timpul pandemiei, estimate la 2,1 trilioane de dolari, echivalentul a 8% din PIB. Trei sferturi din aceste economii au fost deja cheltuite.

Dar se estimează că au mai rămas 500 de miliarde de dolari, economiile lichide fiind mai mari decât în mod normal la toate nivelurile de venit. Acest lucru este suficient pentru a sprijini consumatorul cel puțin până la sfârșitul acestui an.

Pentru investitori, aceasta este o veste bună, deoarece reprezintă un tampon important în fața creșterii din ce în ce mai puternice a incertitudinii din zona macroeconomiei și a pieței locurilor de muncă.