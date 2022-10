O scurtă descriere a companiei dvs. Când ați început? Care este domeniul de activitate?

iCover Premium este o companie care a început dintr-un hobby, dar și din necesitatea de a ne cumpăra pentru uz personal anumite device-uri. Astfel, am ajuns într-un context în care s-a ivit oportunitatea de a importa aceste produse.

Am intrat mai întâi în online, mai ales pentru că era un business de nișă, axat pe zona de accesorii pentru telefon, cu poziționare către high-end și fashion. Am importat branduri din Statele Unite ale Americii, unele care purtau semnătura unor designeri importanți din industria de fashion. Deși chiar de la acel moment piața accesoriilor de telefoane era una destul de aglomerată, prin faptul că veneam cu ceva diferit, a fost receptivă față de noi.

Astfel că am început să creștem și să ne dezvoltăm natural. Am început cu un site propriu, apoi spre finalul anului 2015 ne-am listat și în eMAG Marketplace pentru diversificarea canalelor de vânzare în online.

Cum v-ați ales domeniul de activitate, în 2015, când ați înființat iCover?

Privind retrospectiv, pot să spun că de la hobby la un business real a fost doar un pas pentru că am reușit să identificăm o nișă pe care am putut să ne dezvoltăm și pe termen lung. Ne-am orientat către produsele high-end din categoria accesoriilor pentru telefon și am mers către produse exclusiviste, de lux, mult mai scumpe decât celelalte categorii care se găseau deja în piața din România.

De exemplu, printre primele produse au fost niște huse care se transformau în gentuțe cross-body și dețineau și sistem de încărcare a telefonului încorporat. Aceste articole aveau pietre prețioase, aur și arătau luxuriant.

Am continuat pe această direcție și am extins portofoliul doar cu produse din categoria premium. Ne-a fost mai ușor să ne extindem în online. Am început treptat și am listat 30 de produse în eMAG Marketplace, pentru că deși eram încrezători în brand, nu știam dacă vom avea succes. Am listat mai întâi huse și câteva tipuri de încărcătoare.

Care sunt cele mai populare produse pe care le comercializați?

În acest moment, produsele cele mai populare din portofoliul nostru sunt accesoriile și mobilierul de gaming și produsele din categoria smart home. De asemenea, este cerere și pentru husele și carcasele de telefon sau foliile de protecție, cele de sticlă sau cele în varianta eco, realizate din materiale reciclabile.

În prezent, avem un portofoliu extins cu 10 categorii principale de produse. Creșterea noastră a fost una naturală, mai ales că aveam cerere pentru produsele elitiste, iar începând cu pandemia, cererea pentru echipamentele IT precum imprimante, monitoare, laptopuri și altele a crescut și ea.

Tot în pandemie am început diversificarea și către categoria de copii. Aici am pornit de la nevoia de a găsi pentru copilul meu diferite articole am identificat în piață produse pentru care era o cerere mare, dar care nu erau la fel de accesibile în România ca în alte țări. Acum noi importăm direct de la producători din Italia sau Germania, iar produsele sunt unicat, de foarte bună calitate.

Care au fost principalele provocări pe care le-ați depășit în ultima perioadă?

Cea mai mare provocare pe care a trebuit să o gestionăm până acum în business a fost pandemia. A însemnat pentru noi o provocare pentru că a trebuit să răspundem cu rapiditate unei cereri mari de produse în online, fără să facem rabat de la calitate. A trebuit să închidem partea de retail – aveam magazine în acel moment – dar am trecut cu bine.

Deși vorbim despre o perioadă dificilă, am avut cea mai bună creștere de până acum pentru multe categorii: gadget, mobilier sau gaming. Am reușit să dublăm cifra de afaceri pentru că ne-a prins într-un moment favorabil prin prisma faptului că am avut suficiente produse pe stoc. Creșterea a fost pe peste 60% în 2020 față de 2019, de la 5 milioane de lei la 8 milioane.

Acum, cred că 2022 va fi cel mai bun an al nostru mai ales pentru că ne bazăm pe unele proiecte noi. Criza care vina este o provocare, însă nu mai vorbim de o adaptare a portofoliului, ci are impact direct asupra puterii de cumpărare a consumatorilor. Este diferit față de situația creată de pandemie, când oamenii au putut să stea acasă și au optat pentru mai multe cumpărături online.

Când ați decis să intrați în online și cum a fost această tranziție?

Am fost în online încă de la început, când aveam un portofoliu mic și nu eram pregătiți pentru a susține un volum mare de vânzări. Între timp, am făcut modificări pe site și am crescut și portofoliul de produse. Am ajuns la mii de produse listate, însă am păstrat aceeași calitate pentru documentarea produselor. Platforma actuală permite o mai bună interacțiune cu clientul. Acesta își poate alege mult mai ușor tipul de produse, cum este cazul foliilor, unde poate personaliza după material, design etc.

Am diversificat de asemenea canalele de vânzare din online. În prezent operăm cu 3 site-uri proprii: iCover, invisible shield și One product site. De asemenea, ne-am concentrat pe eMAG Marketplace, unde vindem nu doar în România, ci și cross-border, în Ungaria.

Cât de importantă este prezența pe eMAG Marketplace pentru compania dvs.? Cât la % din vânzări sunt realizate prin această platformă?

Pentru noi, activitatea din eMAG Marketplace generează aproximativ 70% din totalul de vânzări. Marketplace este foarte vizibil și puternic în piață, tocmai de aceea ne ajută și pe noi să ajungem la o plajă mult mai extinsă de consumatori. Aplicația este ușor de folosit de clienți, iar noi utilizăm facilitățile pe care eMAG ni le oferă, cum ar fi Genius, ca să aducem și mai mult confort pentru consumatori.

Recent am intrat și în Fulfilment by eMAG, pentru că, prin expedierea produselor în depozitele eMAG, noi suntem degrevați de o parte logistică importantă și astfel ne putem concentra pe alte aspecte din business, cum ar fi extinderea.

Ce planuri aveți pentru viitor?

Avem multe proiecte pe care ne dorim să le punem în aplicare. Suntem la curent cu tot ce înseamnă tehnologia. Încercăm să mergem către trendul smart, de aici și categoria de produse pentru smart home, care presupune multe aplicații și integrări. De asemenea, ne dorim să ne extindem către zona de iMobility si eCharging. Vom include în portofoliu produse de tip vehicule alternative, de la skateboard-uri, biciclete, trotinete și alte produse electrice. Avem aici un partener nou din Olanda.

De asemenea, avem în plan și un wall de reîncărcare pe care îl vom expune în propriul showroom pentru că vrem să mergem și către accesorii de încărcare pentru toate tipurile de autovehicule electrice. Aici, pentru că instalarea acasă a unor astfel de dispozitive necesită prezența unui specialist, vom colabora și cu un partener astfel încât să putem oferi clienților pachetul complet, de la achiziția încărcătoarelor de acest tip și până la instalare.