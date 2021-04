„În ultimul an am făcut faţă cu succes provocărilor,” a afirmat Ken Hu, Deputy Chairman Huawei. „Am continuat să inovăm şi să creăm valoare pentru clienţii noştri, contribuind astfel la lupta împotriva pandemiei şi sprijinind redresarea economiei şi dezvoltarea societăţii. Am folosit această oportunitate pentru a ne îmbunătăţi operaţiunile, obţinând astfel o performanţă financiară conform estimărilor. Deşi mediul de afaceri nu a fost lipsit de provocări, am continuat globalizarea şi diversificarea lanţului de distribuție, astfel încât să nu ne bazăm pe o singură ţară sau regiune, ci să folosim resursele globale pentru a asigura aprovizionarea continuă.”