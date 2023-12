S-a deschis Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac! Din cauza vremii nefavorabile, lucrările au fost suspendate. Proiectul a fost dat în funcțiune într-o formă minimă și va fi finalizată după Revelion.

„Din cauza condițiilor meteorologice, lucrările la Hotelul de Gheață au fost întrerupte. <Construcția> a fost dată în funcțiune într-o formă minimalizată și va fi finalizată după Revelion. La fel cum s-a întâmplat în majoritatea sezoanelor trecute, Moș Crăciun a reușit și în acest an să aducă turiștilor dornici de aventură și inedit un nou Hotel de Gheață în căldarea glaciară a Lacului Bâlea.

Momentan, cei curioși să viziteze Hotelul de Gheață „ART&ICE” de la Bâlea Lac vor avea ocazia să exploreze deja patru dintre camerele duble ale acestei structuri, decorate cu sculpturi din gheață realizate de echipa artistului Eugen Petri.

„Pentru câteva zile, până după Anul Nou, s-a decis că trebuie luată o pauză în activitatea de edificare a Hotelului de Gheață, însă am marea bucurie să vă anunț că împreună cu echipa de sculptori am finalizat sub formă de basorelief, sculptat în zăpadă și gheață pe marele artist Andy Warhol, celebra Marilyn Monroe, celebru conte Dracula reprezentând Hotel Transilvania din Cluj-Napoca și pe Regina Maria a României.

În momentul de față lucrăm la punerea în operă din gheață și zăpadă a Reginei Elisabeta a II-a, cu siguranță cea mai mare iubitoare, susținătoare și colecționară de artă pe care a cunoscut-o omenirea până în prezent”, a declarat Eugen Petri.