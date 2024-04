Horoscop vineri, 19 aprilie. Zodia care trebuie să aibă mai multă încredere în sine

BERBEC. Nu este „greșit” să te simți supărat. Și dacă ai chef să-ți arunci jucăriile din cărucior, e foarte bine. Când te simți nemulțumit, frustrat sau anxios, poți intra direct în acele sentimente. Dar nu îți ia mult sa te plictisești! Și plictiseala este un antidot surprinzător de eficient. Când ajungi în sfârșit în punctul în care nu vrei să mai acorzi atenție acestor emoții, ele își pierd în curând puterea. Amintește-ți asta astăzi. O posibilitate strălucitoare apare în lumea ta. Faceți tot ce trebuie pentru a vă asigura că nu o ratați.

TAUR. Dacă aveți de-a face cu cineva care își folosește talentul într-un mod nerezonabil sau se confruntă cu o serie de obstacole fără sfârșit, încercați să adoptați o abordare mai filozofică. Problemele există cu un motiv. Chiar dacă te confrunți cu un conflict, există ceva valoros de învățat din el. Desigur, ai prefera ca viața să fie simplă. Dar chiar și atunci când avem vântul în pânze, există întotdeauna provocări pe oceanul oportunităților. Dacă îți accesezi intuiția astăzi (și nu mai reacționezi), vei găsi o modalitate de a face față și de a merge mai departe.

GEMENI. Fiind un suflet curios, nu te poți abține să pui întrebări. De îndată ce cineva spune ceva, îți apar în minte variabilele. Inclusiv, desigur, punctul de vedere opus. Acesta este modul tău de operare; și este valoros, deoarece ajută pe toată lumea să vadă lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Dar uneori, poate părea obstructiv sau argumentativ. Sub aceste ceruri cosmice, nu trebuie să lupți împotriva nimănui (sau a nimic). Dacă vă relaxați, vă veți putea folosi energia pentru a lucra în colaborare într-un mod care poate aduce o schimbare de mult așteptată.

RAC. Mătura era articolul de uz casnic esențial. În aceste zile, acestea au fost înlocuite de puternicul aspirator; ceea ce te face să te întrebi ce folosesc vrăjitoarele și vrăjitorii pentru excursiile lor de noapte! Menționez asta pentru că faptul că nu ai niciun echipament magic tradițional în jur nu înseamnă că nu ai puteri excepționale. Nu, nu poți obține întotdeauna ceea ce îți dorești, în momentul în care vrei. Uneori, trebuie să așteptați (ceea ce este frustrant). Astăzi însă, vei găsi, ca prin farmec, exact ceea ce ai nevoie.

Horoscop vineri, 19 aprilie. Zodia care trebuie să aibă mai multă încredere în sine

LEU. În lumea noastră plină de informații, credem că înțelegem multe. Dar, în realitate, avem o înțelegere limitată a ceea ce se întâmplă. Privim viața printr-o lentilă îngustă. Vorbim cu autoritate despre probleme despre care nu știm prea multe. Și suntem îngrijorați de scenarii care depășesc atribuțiile noastre. Și în timp ce ne îngrijorăm cu pericole imaginare, trecem cu vederea oportunitățile de a ne face viața mai sigură și mai confortabilă. Merită să vă reconsiderați preocuparea actuală. Este mult mai puțin problematic decât pare.

FECIOARĂ. Cum poți duce o viață fără probleme, fără stres? Doar încetează să-ți pese și să te implici în planurile altora. Și reduceți-vă așteptările; iti vei reduce imediat reactia naturala la influentele externe. Voila! Partea inversă, desigur, este că viața ar fi plictisitoare. Dar tu știi asta. De aceea preferați să vă asumați riscuri și să vă implicați în viața altor oameni. Astăzi, dacă investești emoțional în cineva, răscumpărarea, atunci când vine, te va răsplăti cu un sentiment de realizare care este neprețuit.

BALANŢĂ. Dacă o situație te face iritat și exasperat, este în regulă. Ceea ce nu înseamnă că nu este nimic în neregulă. Desigur, e ceva în neregulă. Și trebuie să faci tot ce poți pentru a face bine. Cheia constă în a numi tot ceea ce nu funcționează. Când îl identifici clar, își pierde caracterul copleșitor. Astăzi este momentul perfect pentru a recunoaște ce este în neregulă. Dar este momentul greșit să vă faceți griji. Cu energia conducătorului tău, Venus, fiind îmbunătățită de norocosul Jupiter, ai puterea de a transforma un negativ într-un pozitiv.

SCORPION. Este ușor să faci generalizări. Problema, desigur, este că neglijezi detaliile. E ca și cum ai încerca să pictezi un portret delicat cu o mătură; pentru a reflecta caracteristicile subtile, trebuie să folosiți o pensulă mică. Astăzi, merită să te retragi de la proiectul tău actual și să evaluezi faptele. În procesul de a sări din neatenție la o concluzie evidentă, ați trecut cu vederea un mic indiciu important. Cu percepția ta și mai îmbunătățită, dacă reevaluezi, poi ajunge cu un scenariu care arată și se simte corect. În timpul duminicii, vă bucurați de liniștea pașnică a casei domniei tale și dedicați câteva ore libere pentru ordine în cămin.

Horoscop vineri, 19 aprilie. Zodia care trebuie să aibă mai multă încredere în sine

SĂGETĂTOR. Oamenii care spun că „nu e nimic nou sub Soare” greșesc! Lucruri noi apar tot timpul. Lumea ne oferă în mod constant oportunități de a instiga schimbări care duc la noi moduri de a vedea, a crede și a simți. Cum îndrăznesc să sugereze că puterile noastre imaginative au atins limita? Nici nu am reușit sa catalogam tot ce exista pe planeta Pământ, sub Soare! Nu lăsa pe nimeni să te convingă că ultimul tău plan nu merită explorat. Ai încredere în viziunea ta asupra unui alt tip de viitor.

CAPRICORN. Cine merită simpatia noastră? Și cine merită dezaprobarea noastră? Nu putem să nu judecăm oamenii, dar niciunul dintre noi nu duce o viață perfectă. Cu toții am făcut lucruri de care suntem mândri; și toți am făcut lucruri de care ne este rușine. Deci, nu este niciodată o greșeală să fii generos și să oferi cuiva beneficiul îndoielii. Și, indiferent de starea finanțelor noastre, avem întotdeauna acces la resurse emoționale nelimitate. Atingându-ți inima și fiind amabil astăzi, vei da dovadă de putere (nu slăbiciune). Fii cât poți de amabil.

VĂRSĂTOR. Toată lumea vrea să se simtă în siguranță. Și știm cu toții că, indiferent de câți bani avem, viața are un mod de a ne duce în experiențe nervoase în care suntem în afara zonelor noastre de confort. Deci, facem tot ce putem pentru a ne proteja. Construim bariere pentru a ne proteja împotriva potențialelor vulnerabilități. Cu toate acestea, putem ajunge să ne ascundem în spatele zidurilor castelului, cu acces limitat la posibilitățile vieții – pentru că există întotdeauna mulți dintre aceștia ascunși în provocări. Nu lăsați o frică imaginară să vă împiedice să prindeți una cu numele domniei voastre pe ea, astăzi. Nu există loc pentru umor prost. Toate condițiile sunt îndeplinite pentru ca tu sa te bucuri de duminica aceasta, fără sa vina cineva sa te supere.

PEŞTI. Imaginația ta funcționează cel mai bine atunci când este stimulată moderat (mai degrabă decât împinsă la maximum). Deci, când te uiți la un film, de cele mai multe ori, nu trebuie să lucreze prea mult. Dacă, pe de altă parte, luminile sunt scăzute și stai întins pe canapea ascultând scârțâituri și sunete subtile ale casei, se poate crea tot felul de scenarii. Fără suficiente informații, ești „în întuneric” cu privire la o situație cu care te confrunți. Astăzi aduce vești care îți vor opri grijile. Apoi, vă puteți folosi imaginația. Perioada duminicii este haotică atât sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman.