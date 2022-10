Horoscop sâmbătă, 8 octombrie 2022. Cea mai tensionată zodie. Ești nervos, nemulțumit

BERBEC În această zi nu este bine să faci declaraţii complicate, dar nici să devii prea sentimental. Sâmbăta este favorabilă lucrurilor importante sentimentale. Nu uita de petrecerea unor prieteni, ei au curte, grătarul este asigurat, cât nu este prea frig! Sâmbătă încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Lângă cei dragi te simţi bine şi motivat. Totuşi, te miri de unele nepotriviri între planuri şi realitate. Zi bună pentru cumpărături. Weekend-ul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor.

TAUR Eşti tensionat. Mintea ta întoarce pe toate feţele lucruri deja rezolvate, dar de care eşti nemulţumit. Mereu nemulţumit. Starea aceasta nu este sănătoasă, destinde-te, e zi liberă! Sâmbăta este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie, dar du-te la petrecere, dacă eşti invitat la curte! Nu ai frică, păstrează speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekendul, segmentul de timp în discuţie, este o perioadă “încurcată”.

GEMENI Stai cât mai mult in aer curat, plimba-te şi fă mai puţin efort. Mintea ta are nevoie să se reseteze, să descarce energiile psihice negative. Sau, participă cu entuziasm la petreceri, dacă ești invitat! Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere de firmă sau o zi de naştere la o Balanță. Poate nu ar fi rău să te distrezi încă puţin, dar parcă te simţi zdrobit de oboseală, oboseala acumulată, mai bine odihneşte-te! Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa, sau căţeluşul. Specialiștii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol, mon cher!

RAC Bănuitor cum eşti, vezi capcane peste tot. Astăzi nu ţi se pun scobitori în pâine, nici sare în cafea. Complotul este făcut de o alianţă de rude și prieteni, care te invită la o petrecere! Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi… ca să cumperi cadouri! Poate o sa vrei să faci puţină curaţenie în casă şi în suflet. Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă!

LEU Sâmbătă ai ceva! Eşti nervos, nemulțumit. Nicio problemă, eşti în zodia petrecerilor cu grătar în curte! Zâmbeşte, participă la petrecerile sociale! Nu te supăra, cine se supără i se taie nasul! Rezolvând problemele, în acestă sâmbătă, îţi apropii prietenii, iar dacă eşti şef în grupul tău, nu ezita să-ţi asumi răspunderea, dar nu să pătimeşti tu pentru alţii. Fiecăruia, după ce merită! Apoi, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei, peste tot ridicolul amenințării crizelor și a războiului. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză, un armistiţiu şi foloseşte seara numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

FECIOARĂ Ai înţeles, în sfârşit, că trebuie să faci efort pentru a ţine pe cineva drag lânga tine. Si nu ar trebui să fie greu! În weekend norocul îţi surâde, dar nu uita de interesele tale! Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House! Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis… trebuie și ei să trăiască, să încaseze comisioanele de la Big Pharma. Ziua trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

BALANŢĂ Sâmbătă, eforurile din ultimul timp încep să se vadă. Poti merge la cumpărături. Zi de relaxare plenară, de siesta la tropice! Trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, online, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Asta pentru că aflii că ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu!

SCORPION Sâmbăta este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. Totuşi, nu uita să-i feliciţi pe Balanțele care îşi sărbătoresc ziua de naștere. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută – poate un spectacol virtual, online poate o petrecere cu grătar, la curte. Tu alegi, stelele doar propun!

SĂGETĂTOR În weekend te hotărăşti sa accepţi că îţi trebuie o schimbare. De luni poţi să o iei capăt, ai un plan, un scop, astrele încep să se uite mai atent la tine. Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti! Sâmbătă nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu confruntările şi provocările. Stai blând! Deschide bine de tot ochii! Ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Tot astăzi configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt bine aspectate.

CAPRICORN În weekend, odihna contează mult, te refaci pentru eforul pe care îl anticipezi. Sâmbătă ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi te distrezi. Petrecere frumoasă, poate cu un grătar la curte! Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi – sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional. Frenezia noului te ţine până mâine, când duminică fiind, te cuprinde comoditatea. Nimic din ce a fost nu mai este!

VĂRSĂTOR Sâmbătă, poate pleci la drum, sau te pregăteşti de plecare. Vezi cum te îmbraci şi ce iei cu tine. Atenţie, faci eforturi prea mari pentru vremea asta capricioasă! Sâmbătă este o zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea.

PEŞTI Te zbaţi să înţelegi ce se întâmplă şi ai frustrari, ba chiar griji. Weekendul îţi aduce unele răspunsuri, posibile veşti şi o invitaţie la o onomastică. Va fi bine, oricum, ai încredere! Pe seară, sâmbătă seară, poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele, probabil la petrecerea unde eşti invitat. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum! Sau, te poţi întoarce de acolo…

