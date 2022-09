Horoscop marți, 20 septembrie 2022: Zi inspirată pentru o zodie: Mai ales pentru promovarea intereselor personale

BERBEC Dimineaţa ai ceva linişte, dar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din partea celor apropiaţi. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate că ai exagerat un pic, mai gândeşte-te! Evită, astăzi, discuţiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat, sau cu partenerii de afaceri asupra proprietaților comune, sau a distopiei sanitare. Trebuie să alegi cu grijă ce să spui ca să-i liniștești și se le redai încrederea. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile.

TAUR O zi cam monotonă, de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, sau ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte foarte mult timp! Fii prudent! Nu eşti deloc mulţumit. Dar, deloc! Dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie! Poate este vorba de creșterea prețurilor, poate lumea asta pe dos. Astăzi trebuie să laşi loc printre nemulţumirile tale şi politeţei şi respectului faţă de cei dragi, din familie.

GEMENI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii, cinisme şi la vorbăria fără rost. Creezi armonie în jurul tau şi de aceea eşti acceptat de anturaj! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă, sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exagerezi, oricum, în lumea asta rea nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani şi fericire. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel românesc. Seară plăcută, poate la un serial nou, pe Netflix, acasă la o vorbă cu familia, sau prietenii, în barul din bucătărie.

LEU Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale atunci astăzi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Dar, evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la cei cărora l-ai cerut.

FECIOARĂ Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Marți, trei ceasuri rele, e o zi densă şi fără avantaje pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai treabă, ai ce descurca! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te intereseze. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, aspectate favorabil.

BALANŢĂ Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relațiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat si nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi în seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ.

SCORPION Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, certe, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini în această perioadă haotică și depresivă a crizelor de tot felul. Fă câte un pas mic, în fiecare zi, în direcția intereselor tale strategice și poți ajunge mai departe decât îți închipui. Drumul de o mie de leghe începe cu un pas. Începe, fă pasul!

SĂGETĂTOR Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că e vorba despre toamnă, dar, după veştile bune primite, trebuie neapărat să-ţi faci proiecte în ce direcţie o iau proiectele tale profesionale! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Te bucuri de îndemânare, astăzi ai dexteritate. Și la proporiu și la figurat. F-ți timp să stai de vorbă, să zâmbești, cu oamenii pe care-i iubești.

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele profesionale, sau sentimentale, fără să te laşi intimidat sau deranjat de programul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste treburi mai importante, personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să completezi formulare imbecile la fisc, ca să-ţi ia banii munciţi și să-i împartă la hoți! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

VĂRSĂTOR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar astăzi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi anturajul prin paşi mici, fără exagerări, încet, pe rând, dar sigur! Un moment bun ca să faci ceea ce trebuie, cu meticulozitate și iscusință. Nu uita că mai ales acum, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi pe cei care țin sincer la tine!

PEŞTI Informaţiile primite, poate din presă, au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să analizezi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul, astăzi, sa dovedesti ceea ce poti! Sigur, în domeniul relaţiilor umane.

