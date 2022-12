Horoscop marți, 20 decembrie! Zodia cu cele mai puține motive de satisfacție. Nu arăta că suferi şi pregăteşte planul B

BERBEC Astăzi, de Ignat, trebuie să fii foarte atent și să încerci să stabileşti un echilibru temporar între activitatea zilnică şi dorinţele tale personale. Nu este uşor să-ţi controlezi temperamentul într-un mediu nesigur şi care îţi provoacă mereu probleme. Dar, pe cât posibil, evită reproşurile, astăzi fii constructiv, caută soluţii, rezolvări!

TAUR Nu poţi să te plângi că nu ai nimic de făcut. Lucrurile sunt serioase şi aşteaptă intervenţia ta. Familia şi prietenii te sfătuiesc, ascultă şi fă liste de cadouri pentru Crăciun şi Anul Nou! Astăzi ai un surplus de energie si o putere de convingere suficienta ca sa-i lămurești pe cei mai grei de cap pe care poți sa-i întâlnești.

GEMENI Ai nevoie de optimism şi de planuri alternative pentru Crăciun. Evită persoanele negativiste care văd numai nenorociri. Propuneri și idei bune găseşti la semnele de foc, în special la Lei şi Berbeci. Zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa e cel mai important!

RAC Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui, repet, ca să ții minte. Nu tot ce este nou este şi mai bun. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung, sau, formarea de noi asociaţii.

LEU Sentimentele, emoţiile ne fac oameni, nu banii. Se întoarce roata, nu avea grijă, nu pierde speranţa! Astăzi nu ai multe motive de satisfacţie. Nu arăta că suferi şi pregăteşte planul „B”. Ceva probleme juridice pe care nu le întelegi! Oricum, atata vreme cat ai sufletul impacat si cerul înstelat deasupra capului, totul poate fi perfect!

FECIOARĂ Nu te lasa impresionat de puterea ticaloșilor si de bogația hoților. Păstrează-ți sufletul curat ca sa reușesti cu adevarat în viață! Eşti prea subiectiv şi emoţiile tale sunt prea puternice ca să ai o poziţie obiectivă. Totuşi, mai ai puţină răbdare! Astăzi, fă-ţi un plan tactic şi promovează-ţi cu energie interesele tale personale.

BALANŢĂ Nu pierde timpul cu detalii neimportante. Încearcă să fii cooperant şi lasă problemele greu de rezolvat, pentru la anul! Ai o zi în care trebuie să-ţi organizezi inactivitatea, adică programul de Crăciun! Daca crezi ca poți sa-ti croiesti viata dupa telenovele, o sa ai o surpriza neplacuta pentru că in viata reala oamenii sunt mai proști și mai răi!

SCORPION Schimbarea necesară din viaţa ta, de la activitatea corporatistă la Spiritul Crăciunului şi vacanţa de iarnă se poate face cu paşi mici, uşor, elegant şi prin recificări minore succesive. Vrei să fii popular, să ai multă lume în jurul tău şi eşti gata să organizezi o petrecere, în familie. Foarte bine!

SĂGETĂTOR Nu lua hotarari importante, nu te repezi sa tragi concluzii, pentru ca influentele stelelor sunt inselatoare si confuze. Astăzi, de Ignat, eşti în faţa unei decizii. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic şi nu te poţi hotărî ce fel de brad să cumperi: natural sau ecologic, din plastic? Plastic, fii blând cu pădurea!

CAPRICORN Dacă ai ceva de spus, astăzi, de Ignat, este ziua. Conjunctura arată că poţi fi ascultat cu atenţie. Stelele iti spun ca ceea ce este mai important în lume nu sunt banii și gloria ci sănatatea trupului și seninatatea sufletului. Nu ai nicio obligaţie, aşa că vezi-ţi de programul tău obișnuit, sau munca la domiciliu, filme pe Netflix…

VĂRSĂTOR Bine că eşti o persoană perseverentă, uneori chiar încăpăţânată. Acest lucru te scuteşte astăzi de necazuri. Dacă insişti cât trebuie, reuşeşti! Vezi de drumul tău, nu te pierde în peisaj! Este mai bine sa iei tu initiativa ca sa te bucuri de elementul surpriză, decat sa te trezesti în fata unei situatii în care dai explicații.

PEŞTI Viaţa îţi face uneori mici cadouri, mici favoruri, dar tu crezi că le meriţi. Cheltuieli importante pentru sărbătorile de iarnă. Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, asta te încurcă! Credinta muta muntii din loc! In primul rand trebuie sa crezi în tine, in steaua ta norocoasa si in Cineva care te iubește, acolo sus!